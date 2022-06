Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 29 giugno 2022: la scomparsa di Marianna Cendron stasera in tv

Torna, come ogni mercoledì, l’appuntamento imperdibile con Chi l’ha visto?, il programma di Rai 3 di approfondimento e attualità, quello che si occupa di casi e di segnalazioni di persone scomparse e in difficoltà. Alla conduzione, ormai da anni, la giornalista Federica Sciarelli.

Che fine ha fatto Marianna Cendron?

La trasmissione questa sera si occuperà della scomparsa di Marianna Cendron, la ragazza di Paese, in provincia di Treviso, che viveva a casa di un uomo molto più grande di lei. I familiari vorrebbero che le indagini fossero riaperte. Marianna, che aveva da poco compiuto 18 anni, è sparita con la sua bici dopo essere uscita dal lavoro. Che fine ha fatto? In studio ci saranno i suoi genitori.

Il caso di Domenico Manzo

Questa sera il programma tornerà anche sul caso di Domenico Manzo. Ma, come sempre, non mancheranno appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.