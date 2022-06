Chi l’ha Visto?, ultima puntata: la data ufficiale per la fine del programma

Continua ad appassionare e a tenere incollati al televisore, ormai da anni, migliaia e migliaia di telespettatori. Stiamo parlando di Chi l’ha visto?, il programma di Rai 3 di approfondimento e attualità, quello che vede alla conduzione la giornalista Federica Sciarelli e che si occupa di ‘gialli’ da risolvere, casi e segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà. Ora che è estate e i palinsesti stanno cambiando, sono in tanti a farsi una domanda: quando finirà la trasmissione?

Quando finisce Chi l’ha visto? su Rai 3

Ieri è andata in onda la classica puntata del mercoledì di Chi l’ha visto?, ma la conduttrice ha dato appuntamento ai telespettatori alla settimana prossima. Quindi, il programma ancora non è pronto a giungere al capolinea. La trasmissione, che è alla qua trentaquattresima edizione, è iniziata l’8 settembre del 2021, ma a quanto pare andrà in onda fino a luglio. Quindi, i telespettatori possono tirare un sospiro di sollievo e continuare a seguire il programma, tra casi, segnalazioni, appelli e persone scomparse. Con la speranza che per tutti ci sia un lieto fine!