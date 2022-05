Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 4 maggio 2022: il caso di Andreea

Torna, come ogni mercoledì, l’appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità, quello che si occupa di segnalazioni e casi di persone scomparse, condotto, ormai da anni, dalla giornalista Federica Sciarelli. L’appuntamento è, come sempre, questa sera su Rai 3, a partire dalle 21.20 circa.

Le novità sulla scomparsa di Andreea

Questa sera la trasmissione continuerà a puntare i riflettori su Andreea, la campionessa di tiro a segno scomparsa. Il programma continuerà la sua inchiesta su questo caso sempre più misterioso per capire cosa è successo alla giovane ragazza dai capelli turchesi.

I casi di stasera a Chi l’ha visto?

E non finisce qui. Chi l’ha visto? poi si occuperà della scomparsa di una donna che lavora con il suo compagno, uno chef, in un ristorante: lui si era già rivolto alla trasmissione per ritrovare i genitori naturali e oggi cerca la donna.

Nella prossima puntata Dov’è Anna? Lo chef che cercava i genitori naturali oggi cerca la compagna scomparsa, che lo aiutava al ristorante#Mercoledì #4maggio alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay#chilhavisto→ https://t.co/V7QTE3HInK pic.twitter.com/J4MByxu8L7 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 3, 2022

Inoltre, si parlerà della storia di Renato: gli hanno sfondato la porta di casa, l’hanno portato via e ora non si trova più. La trasmissione sarà in grado di mostrare al pubblico il suo testamento: a chi ha lasciato i suoi averi?