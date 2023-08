Chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2024: il cast

L’attesa è quasi finita. Il Grande Fratello sta per tornare. L’edizione 2023/2024 del celebre reality show si prevede ricca di sorprese e colpi di scena. A cominciare dai concorrenti. Metà di loro sono persone comuni e l’altra metà personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Ecco una panoramica dei partecipanti confermati e anche di quelli possibili (quasi confermati).

Marina Fiordaliso, concorrente del Grande Fratello



Nata il 19 febbraio 1956 a Piacenza, Marina Fiordaliso, conosciuta come Fiordaliso, è una figura di spicco nella musica pop italiana. Ha legami profondi nel mondo musicale, con il padre che era un musicista e una zia, Marisa Fiordaliso, che si è fatta conoscere come cantante tra gli anni ’40 e ’50. La sua passione per la musica l’ha portata a frequentare il Conservatorio di Piacenza, specializzandosi in canto e pianoforte.

Ciro Petrone

Ciro Petrone, attore nato nel 1987, è noto per il suo ruolo nel film del 2008 ‘Gomorra’, diretto da Matteo Garrone e ispirato all’omonimo libro di Roberto Saviano. Nel 2021, ha recitato in ‘Reality’, un film che richiama il Grande Fratello.

Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi è una attrice e blogger romana nata il 14 novembre 1970. Molti la ricordano per il suo ruolo in ‘Vivere’ su Canale 5, ma ha anche preso parte a serie TV come ‘Don Matteo’, ‘I Cesaroni’, ‘L’allieva’ e altre.

Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese si è fatto notare come interprete in vari settori: TV, grande schermo e palcoscenico. Ha brillato in Amici Celebrities 2019 di Maria De Filippi, in onda tra settembre e ottobre. Non solo attore, ma anche musicista e danzatore, ha calcato le scene per la prima volta nel 1999 nel musical ‘sono tutti più bravi di me’. Il grande pubblico lo ricorda soprattutto per le fiction ‘Carabinieri‘ e ‘Spin Off Sotto Copertura’.

Samira Lui

Samira Lui, ex insegnante de ‘L’eredità’ e recente protagonista di ‘Tale e Quale Show’, è ora tra le celebrità del prossimo Grande Fratello. Samira ha iniziato la sua avventura nel panorama dello spettacolo molto giovane, partecipando a vari eventi di risonanza. Ha brillato in Miss Italia 2017 ottenendo i titoli di Miss Friuli Venezia Giulia e Miss Chef 2017. Non solo, si è fatta notare piazzandosi al terzo posto nella fase nazionale, inaugurando così la sua avventura nel mondo del modeling.

Giampiero Mughini, concorrente del Grande Fratello



Il noto giornalista e commentatore televisivo, Giampiero Mughini, è stato annunciato come membro del cast VIP del Grande Fratello 2023. Conosciuto per la sua natura polemica e la sua precisione, Mughini promette di essere uno dei protagonisti più seguiti della stagione.

Alex Schwazer, concorrente del Grande Fratello



Un altro nome di rilievo che si unirà al cast è l‘atleta e medaglia d’oro olimpica Alex Schwazer. Come ex concorrente di ‘Pechino Express’ e campione delle Olimpiadi del 2008, Alex aggiunge un fascino sportivo al mix.

Grecia Colmenares

L‘attrice venezuelana Grecia Colmenares è stata rivelata come una delle stelle del prossimo Grande Fratello. Essendo già conosciuta per la sua apparizione in ‘L’isola Dei Famosi‘, Grecia sicuramente avrà un seguito solido.

Tra gli altri concorrenti ancora non confermati definitivamente per la prossima edizione del Grande Fratello troviamo Alvaro Vitali, Claudia Koll e Arianna David.