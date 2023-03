Chi vincerà il Serale di Amici 2023? Pronostici, favoriti e quote scommesse. Le quote di Amici sono già pronte, nonostante alla fine del programma manchi ancora tanto. Come ci mostrano i bookmakers, si prova a fare un ragionamento sui quei concorrenti che hanno maggiori possibilità di trionfare alla fine. Al momento, le quote più basse, e che renderebbero la vittoria più scontata, sarebbero quelle di Angelina Mango e Federica Andreani.

Le quote per il Serale di Amici 2023

Ma non solo le ragazze nella lista delle favorite per la vittoria finale. Partono, per bravura, una spanna sopra gli altri concorrenti (almeno per i bookmakers), ma ugualmente la sfida rimane aperta. Subito dietro di loro, infatti, i concorrenti Aaron, Isobel Fetiye Kinnear, davanti a NDG, Maddalena Svevi e Wax. Per l’ebrezza del rischio, si può provare una scommessa su Cricca (Giovanni), Piccolo G, Samu e Mattia, con i ragazzi considerati i veri outsider di questa edizione (un po’ come era considerato Edoardo Franco in Masterchef, prima della vittoria finale).

Complesse, se non vicine all’impossibile, le possibilità di vittoria per Megan, che addirittura ha le quote più alte per una scommessa sul vincitore dell’edizione del talent show. Se abbiamo paura di lanciare un nome secco sul vincitore finale di Amici 2023, Sisal permette di scommettere sul suo sesso: vincerà infatti un maschio o una femmina? Per ora, c’è grande equilibrio nella scelta, considerato come entrambe le soluzioni sono quotate 1.83 .

La formazione della classe si è conclusa il 12 marzo 2023, in uno scenario che oggi porta a concorrere ben 18 concorrenti. Saranno 9 ballerini e 9 cantanti, che rendono un grande equilibrio per chi volesse scommettere il sesso del vincitore finale del programma. A rendere più complesse le scommesse, anche l’introduzione del “banco del pubblico”, con il televoto che potrebbe incidere sul proseguo dell’avventura di un determinato concorrente (qualora si chiedesse la sua eliminazione nel programma).