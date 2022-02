Chiara di Uomini e Donne: chi è la nuova corteggiatrice di Luca Salatino

Chiara Uomini e Donne: chi è? E’ tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato e chiacchierato di sempre. Torna Maria De Filippi che come sempre conduce lo spettacolo. Presenti anche gli immancabili opinionisti Gianni e Tina. Oggi, al centro dello studio del programma in onda su Canale 5 abbiamo Luca Salatino, ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti e ora tronista. Luca, con il suo carattere dolce ha conquistato il cuore di più di una ragazza, e oggi ne sono giunte altre per conoscerlo. Tra loro anche Chiara: una bella bionda che subito si distingue invitandolo a ballare e levandolo dall’imbarazzo di dover scegliere tra le corteggiatrici. Di lei sappiamo poco, solo che è di Roma e che lo aveva colpito molto con il suo videomessaggio: in esso, infatti, diceva che il ragazzo l’aveva interessata per molte cose: le piace il suo accento romano, i suoi bellissimi occhi, ma soprattutto le sembra un ragazzo profondo, sincero, che sa ascoltare e rispetta le donne, per questo le ispira molta fiducia. Cosa accadrà?