Chiara Ferragni, è morta la cagnolina Matilda: il post commovente su Instagram

Dramma in casa Ferragni: muore la cagnolina Matilda, compagna di vita dell’imprenditrice digitale e suo marito Federico Lucia (Fedez).

Chiara Ferragni e Fedez sono alle prese con un lutto importante. È morta la cagnolina Matilda, un pezzo fondamentale della loro famiglia: li ha sempre accompagnati in ogni tappa della vita, dalla nascita di Leone alla nascita di Vittoria. Anni spensierati e bellissimi che la Ferragni ha vissuto in prima persona, quando non era fidanzata con Fedez, Matilde faceva già parte della vita della nota imprenditrice digitale.

Una della famiglia anche dopo: al punto che Fedez l’ha inserita nella canzone “Vorrei ma non posto” scritta con J-Ax. Questo fa capire quanto fosse presente nonostante tutto. Discreta, coccolona con i figli e gli ospiti della casa. Un tumore le è stato fatale. La prima diagnosi nel 2020, tre anni in più di vita grazie alle cure a Zurigo, ma nulla ha potuto evitarne la dipartita. Unica – magra e importante consolazione – è che si è goduta i suoi giorni fino all’ultimo.

La coppia l’ha ricordata con uno straziante post su Instagram: le foto più belle con i bambini e non solo, a corredo di anni passati troppo velocemente. “Sarai sempre la nostra prima figlia”, scrivono sia Fedez che Chiara Ferragni. “Ci manchi già”, scrivono ancora. I vip e colleghi accorrono a commentare: solidarietà e dispiacere per un momento difficile.

L’estate passerà con un dispiacere in più, poi magari sarà tempo di pensare a un altro o un’altra compagna di vita. Ancora un animale in casa. Decisione importante da prendere con tutta la calma del caso, Matilda non c’è più. Il suo ricordo, però, vivrà in eterno.