Belen e Stefano De Martino, amore finito? La frecciata social della showgirl

Belen e Stefano De Martino, la diatriba continua. Crisi ormai acclarata, ma continuano a spuntare indizi: l’ultima frecciata social.

Belen e Stefano De Martino, la cronistoria infinita: l’amore sembra essere ormai giunto al capolinea. Lo stop per la terza volta alla relazione, dopo un matrimonio andato male nel mezzo, sarebbe arrivato per tradimenti da parte di lui. Si resta nel campo delle supposizioni, perchè conferme ufficiali non ce ne sono, ma si moltiplicano gli indizi di una crisi acclarata. Inizialmente De Martino ha smesso di portare la fede, poi ci sono le vacanze in posti diversi e in solitaria, ultime ma non per importanza le indiscrezioni di relazioni con altri portate avanti in maniera reciproca.

A smentire quella con l’imprenditore Elio, però, ci ha pensato Fabrizio Corona: “Belen non sta con nessuno, sono amici e niente di più – ha detto il “re dei paparazzi” sul proprio canale Telegram – il problema è un altro. Lui non considera più Belen e lei non sembra avere più la fiamma di un tempo nei suoi confronti”.

J-Ax e Paolo Meneguzzi, prosegue lo scontro: il dissing social del rapper

Belen e Stefano, tutto finito? La stoccata social della modella

La passione è finita, dunque, ma ci sarebbe anche dell’altro: prima Alessia Marcuzzi sembrava essere la ragione principale della fine della relazione tra il conduttore partenopeo e la conduttrice argentina, poi – una volta che la nota presentatrice ha smentito tutto – l’attenzione sembrerebbe essersi spostata altrove. Ora l’indizio del rapporto finito lo offre direttamente la Rodriguez con una frase criptica a corredo di un post social: “E lo sapevo già, tu sorridi sempre…il sesto senso delle donne”.

La didascalia sembra essere una frecciata a De Martino che avrebbe – secondo la modella – mollato gli ormeggi anzitempo. Ora è in Sardegna, solo, ma le frecciatine dell’argentina lascerebbero intendere qualche tipo di relazione extraconiugale. La verità la sanno soltanto loro due. Potrebbe bastare così, ma i fan attendono ugualmente una dichiarazione ufficiale: una storia finisce quando è finita davvero per entrambi. Loro due, ufficialmente, stanno ancora insieme. È quello che succede dietro le quinte che non torna.