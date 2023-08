J-Ax e Paolo Meneguzzi, prosegue lo scontro: ecco il dissing con “Invidia di Peneguzzi”

Gossip per gossip, dissing per dissing. È iniziato tutto con una intervista di Paolo Meneguzzi su MowMag; il cantante svizzero ha iniziato lo scontro indicando come la rovina del pop italiano fossero tormentoni come Disco Paradise, il brano estivo di Fedez, J-Ax e Annalisa. Paradigmatica una frase su tutte: “L’estate pop 2023 è deprimente. Il medium pop mi pare svilito“. Non pago ha poi aggiunto: “Vedere gente tutta tatuata che va sul palco a cantare la Disco Paradise di turno mi fa tristezza. Quelle sono marchette“.

Il dissing continua

Dopodiché il cantante degli Articolo 31 ha voluto rispondere a sua volta, attraverso le storie Instagram: “Eh, sei sicuro che tu, vuoi parlare di marchette? Comunque ciao, io ti ricorderò sempre come la versione ordinata su Wish di Tiziano“. Frasi al vetriolo, e come se non bastasse ieri J-Ax ha comporto un vero e proprio rap sui social dal titolo L’Invidia del Peneguzzi. Non serve spiegare che il noto rapper ha così voluto sostenere che l’intervista di Meneguzzi fosse solo frutto di invidia. Il cantante svizzero, dal canto suo, ha dapprima annunciato in una story che avrebbe replicato annunciando: “Appuntamento telefonico oggi, ore 18.00“. E poi lo ha fatto per davvero, nel suo stile: “Visto che per me il Pop è una cosa seria, non mi svenderò per avere un passaggio in radio di un dissing cantato su un beat scaricato da internet. Per me il Pop è arte e io in questo momento non sento nessuna esigenza di mettermi a scrivere per così poco, provo con una telefonata“. C’è un però. Meneguzzi stava semplicemente turlupinando il suo rivale. La ‘chiamata’ c’è stata, ma è stato un altro teatrino: “Pronto, J-Ax? Ciao, ah il segretario di Fedez? Sì, mi passi Fedez per piacere perché ci tenevo a parlare con lui in realtà” scherza Meneguzzi. E conclude: “Bello il dissing, bellissimo, mi ha fatto ridere un sacco, però mi passi Fedez per piacere, dai, grazie, facciamo sul serio un attimo“