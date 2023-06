Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis? Il gossip di Fabrizio Corona

Dopo Ilary Blasi e Francesco Totti, che per tutta l’estate scorsa sono finiti sui giornali gossip per la fine di quel matrimonio durato 20 anni, da giorni non si fa altro che parlare di un‘altra coppia vip, quella formata da Sonia Bruganelli, opinionista al Grande Fratello Vip (tra le altre cose) e Paolo Bonolis, conduttore che da tempo entra nelle case degli italiani con i suoi giochi (e non solo). Dopo tentennamenti e indiscrezioni, i due hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. E il mondo del gossip, come si può immaginare, è impazzito. C’è chi, come Fabrizio Corona, non ha perso centro tempo: il ‘re’ dei paparazzi ha lanciato una bomba. E lo ha fatto attraverso il suo canale Telegram, dove ha rivelato di avere informazioni inedite ed esclusive su Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, insieme da tempo e genitori.

Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis con un collega?

Il re del gossip ha spiegato che la Bruganelli avrebbe tradito, vent’anni fa, Paolo Bonolis con un noto collega, quindi con un personaggio del mondo dello spettacolo. Ovviamente, si tratta di un’informazione non ufficiale, ma di puro gossip: nessuna certezza, solo tanti dubbi. L’unica cosa reale, per il momento, è che i due abbiano deciso di lasciarsi dopo anni di amore. “Circa un mese fa Dagospia aveva dato la notizia della loro separazione, loro per non perdere l’esclusiva avevano negato tutto. Ormai si cerca di anticipare il giornale di gossip e di gestire le notizie. Una volta c’ero io che facevo qualche servizio. Presto tornerò in questo canale, vi dico la verità” – ha assicurato Corona. Di cosa parla? Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda?

La storia d’amore lunga anni

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono conosciuti e innamorati nel lontano 1997, poi nel 2002 hanno deciso di convolare a nozze. Dal loro grande amore, durato più di 20 anni, sono nati tre figli: Silvia, Adele e Davide. Un amore lungo, fatto di stima e complicità. Che, sicuramente, resterà, nonostante la fine del matrimonio: gli anni belli insieme non si dimenticano, faranno parte per sempre delle loro vite.