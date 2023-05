Chiara Iezzi di Paola e Chiara, chi è il marito: età, figlia, vita privata, Mare Fuori, oggi, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova puntata del salotto più amato dagli italiani: Verissimo, in compagnia di Silvia Toffanin. Oggi arriveranno in studio anche Paola e Chiara e si racconteranno a cuore aperto: dagli amori alla carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sulla vita privata di Chiara e del rapporto travagliato con il marito.

La vita privata di Chiara Iezzi e gli scandali

La vita privata di Chiara Iezzi ha sempre suscitato grande scalpore e scandalo, soprattutto a partire dal 2014, momento in cui si è sposata con il fidanzato Meir Cohen. Lui è un ex rabbino ebraico, teoricamente, secondo la sua religione, avrebbe potuto sposare solo donne ebraiche. Così Chiara ha deciso di convertirsi all’ebraismo. I due si sono sposati in gran segreto a Cipro, l’unico posto dove organizzano nozze con israeliani valide in tutto il mondo. Ha raccontato del grande giorno come un giorno surreale: “Abbiamo preso l’aereo in giornata, preso due testimoni a caso e abbiamo firmato. La sera siamo tornati a casa”.

Chi è il marito rabbino

Del marito ex rabbino non si hanno molte informazioni perché non ama le luci dei riflettori. Anzi, Chiara ha raccontato anche che, una volta che la comunità ha scoperto del suo fidanzamento, l’ha allontanato per un periodo ed è stato anche rimproverato. Le regole della comunità religiosa sonno molto rigide e il sacerdote Meir ha sempre sofferto il conflitto tra la sua religione e l’amore per Chiara.

La fine del matrimonio

Stando alle ultime notizie, pare che il matrimonio tra i due sia terminato. Chiara Iezzi no ha voluto spiegare i motivi precisi, ma sicuramente hanno a che fare con la comunità religiosa d’appartenenza dell’ormai ex marito. Continui litigi e scontri per idee troppo diverse non potevano culminare che in una separazione. Già nel 2019 in un’intervista si è lasciata sfuggire “ex marito”, ma ha poi ritrattato. Pare che si siano allontanati per un periodo, poi ripresi e, infine, definitivamente lasciati. Probabilmente anche da tempo, ma la cantante non ha voluto parlarne. Solo di recente ha dichiarato che sono rimasti buoni amici.