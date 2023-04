Chiara Salerno: chi è, età, carriera, genitori, marito, figli, vita privata, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre alla conduttrice e showgirl Veronica Maya e a Maurizio Ferrini alias La signora coriandoli, anche Chiara Salerno, figlia di Enrico Maria Salerno e Valeria Valeri, che si racconterà a cuore aperto, senza tralasciare nessun aspetto. Dalla carriera alla vita privata.

Dagli esordi al debutto di Chiara Salerno, chi sono i genitori

Chiara Salerno è nata a Roma il 26 settembre del 1957 ed è una nota doppiatrice, direttrice del doppiaggio e attrice. Figlia d’arte, è nata dall’amore tra gli attori Enrico Maria Salerno e Valeria Valeri e proprio accanto ai genitori ha recitato nel film Il carabiniere del 1981, diretto da Silvio Amadio. Lei, però, è nota per aver doppiato Connie Nielsen ne Il gladiatore e ha prestato la sua voce a molte attrici: Mary Steenburgen, Nancy Travis, Margaret Avery.

Il lavoro come doppiatrice

Ma non solo. Lei ha anche doppiato l’attrice Kristine Sutherland nel ruolo di Joyce Summers, la mamma di Buffy nel telefilm Buffy l’ammazzavampiri. Per la tv italiana, invece, ha interpretato Alida Castellani, dottoressa, nella terza e quinta serie di Un medico in famiglia e l’abbiamo vista anche nel serial poliziesco di successo La squadra.

I suoi film di successo

Tra i suoi film e serie tv di successo ricordiamo:

Gli anni struggenti

Il carabiniere

Non basta una vita

Camere da letto

Un medico in famiglia

La squadra

Il commissario Manara

Italian Movies.

Chi è il marito, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Chiara Salerno, attrice e doppiatrice, è stata legata a Stefano Benassi, suo marito per diverso tempo. E da quell’amore sono nate due figlie Isabella e Veronica, ma Chiara è una donna riservata, lontana dal gossip e dai pettegolezzi quindi non abbiamo molte informazioni.

Instagram

Chiara Salerno è su Instagram, ma a dimostrazione della sua riservatezza pubblica poche foto ed è seguita da pochi followers. Potete seguirla qui: @realchiarasalerno