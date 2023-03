Veronica Maya: chi è, età, carriera, oggi, chi è il marito, figli, vita privata, altezza, foto e Instagram

La conduttrice Rai Veronica Maya oggi pomeriggio approderà alla Mediaset negli studi di Verissimo, dove rilascerà una toccante intervista alla collega Silvia Toffanin. Parlerà a cuore aperto di sé, della sua vita e della carriera. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Veronica Maya: età, carriera

Veronica Maya è nata a Parigi il 14 luglio del 1977, ha 45 anni ed è del segno del leone. I suoi genitori sono italiani e si erano trasferiti in Francia per motivi di lavoro. In realtà, è rimasta nella città della Tour Eiffel solo per i primi 5 anni di vita perché il padre ha deciso di tornare in Italia per aprire un’attività in proprio a Sorrento, nella sua terra d’origine. Il padre, Raffaele Russo, era un ristoratore, così tutta la famiglia ha fatto le valigie ed è tornata nel sud Italia. Ad oggi, Veronica ha un ottimo rapporto con il padre e con la madre Eleonora di Maio. Anche se hanno affrontato un momento difficile quando lei ha confessato di voler lavorare in tv. Ha dichiarato: “Quando ho detto a mio padre che volevo fare spettacolo, mi disse che mi avrebbe dato 500mila lire al mese e che mi sarebbero dovuti bastare e che se avessi avuto problemi avrei dovuto chiamarlo, ma io non l’ho mai chiamato”. Ha partecipato e ha condotto numerosi programmi tv, tra cui:

Uno Mattina Estate su Rai 1 nel 2007 e nel 2008

Zecchino D’oro su rai 1 dal 2006 al 2014

Festival del Cinema Italiano su Rai 2

Nervi Music Ballet Festival

L’Italia in Vetrina

La risposta giusta

Vita privata: marito e figli

Per quanto riguarda la vita privata della conduttrice, ha avuto un matrimonio fallito con il primo marito Aldo Bergamaschi quando era molto giovane. Ha poi trovato il vero amore in Marco Moraci, un eccellente chirurgo plastico ed estetico. I due sono innamoratissimi e si sono sposati per ben tre volte: la prima in spiaggia ai Caraibi, la seconda con rito civile e infine con rito religioso nel 2019. Hanno tre figli: Riccardo Filippo, nato il 12 gennaio 2012, Tancredi Francesco, nato il 20 giugno 2013 e la più piccola Katia Eleonora, nata il 12 gennaio 2016.

Foto e Instagram

Veronica Maya ha un profilo instagram su cui vanta 160mila followers e nella bio si descrive: “Mamma, sognatrice, attrice e presentatrice rai”. Condivide molte foto di sé e del suo lavoro in rai.