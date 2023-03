Veronica Maya, chi è il marito Marco Moraci: età, lavoro, come si sono conosciuti, figli, foto e Instagram

La conduttrice Rai Veronica Maya oggi pomeriggio andrà negli studi della Mediaset a Verissimo, dove incontrerà la sua collega e amicava Silvia Toffanin a cui rilascerà una toccante intervista. Parlerà a cuore aperto di sé e della sua adorata famiglia. Sapete chi è suo marito Marco Moraci? Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Chi è Marco Moraci: età e lavoro

Marco Moraci è il marito di Veronica Maya, la persona che le ha rubato il cuore, ma chi è davvero? Lui è nato e cresciuto a Napoli, in una famiglia molto particolare in cui si sono unite l’arte e la medicina. Infatti, sua nonna e sua nonno erano pittori, mentre il padre era un neurochirurgo. Si appassiona a questi due mondi fin da bambino e li unisce in una sola forma: la chirurgia estetica, che comprende la bellezza e l’estetica, ma anche la medicina. Il suo curriculum medico è eccezionale: si è laureato in Medicina e Chirurgi all’università di Napoli con il massimo dei voti. Si è poi specializzato in chirurgia plastica a Tor Vergata e ha concluso con un dottorato di ricerca sulle cellule staminali. Vanta 10mila interventi, numerose pubblicazioni scientifiche e premi internazionali. Per un periodo ha svolto ricerca e interventi in uno dei migliori ospedali del mondo che si trova a Londra. Ad oggi ha uno studio nel Regno Unito e a Napoli.

L’amore con Veronica Maya e i figli

Per quanto riguarda la vita privata del medico, ha trovato il vero amore con l’attrice e conduttrice Rai Veronica Maya. I due sono innamoratissimi e si sono sposati per ben tre volte: la prima in spiaggia ai Caraibi, la seconda con rito civile e infine con rito religioso nel 2019. Hanno tre figli: Riccardo Filippo, nato il 12 gennaio 2012, Tancredi Francesco, nato il 20 giugno 2013 e la più piccola Katia Eleonora, nata il 12 gennaio 2016.

Foto e Instagram

Marco Moraci ha un profilo Instagram seguito da quasi 9mila persone che usa come profilo di lavoro, infatti si chiama @drmarcomoraci. Nella bio ha scritto: “Chirurgo. Chirurgia Plastica, Medicina Estetica Laser terapia”. Condivide molti scatti dei e delle sue pazienti prima e dopo l’intervento. Pare essere un medico molto stimato per il suo lavoro.

https://www.instagram.com/p/CfTUe-ctqaC/?utm_source=ig_web_copy_link