Chiara Salerno, chi è l’ex marito Stefano Benassi: età, carriera, film doppiati, figli, vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Veronica Maya, nota showgirl e conduttrice, Giovanna Ralli e Maurizio Ferrini (alias La Signora Coriandoli) anche Chiara Salerno, nota attrice e doppiatrice che si racconterà a cuore aperto. E parlerà sì dei suoi genitori, ma anche dell’ex marito Stefano Benassi.

Dagli esordi al debutto di Stefano Benassi

Stefano Benassi è nato a Suzzara il 26 dicembre del 1957 ed è un noto attore, doppiatore, direttore del doppiaggio italiano. Lui è noto per aver prestato la voce a Patrick Dempsey in Grey’s Anatomy, a Kyle MacLachlan ne I segreti, a Scott Patterson in Una mamma per amica, a Christoph Waltz in Bastardi senza gloria. E ancora, è stato la voce di Colin Firth nella trilogia de Il diario di Bridget Jones, di Damon Wayans nella sitcom Tutto in famiglia. Di Jim Carey, Gerard Butler e tanti altri. Insomma, un successo dopo l’altro. E una carriera brillante alle spalle.

I film dove l’abbiamo visto al cinema e in tv

Ecco dove lo abbiamo visto in tv e al cinema:

Maniaci sentimentali

I giudici Excellent Cadavers

La piovra 2

Una donna per amico

Per amore

Lo zio d’America

Noi

Provaci ancora prof

Ricomincio da me

I Medici Lorenzo Il Magnifico.

La storia d’amore con Chiara Salerno, chi sono le figlie

Ma veniamo alla vita privata. Stefano Benassi, noto doppiatore italiano, è stato sposato con l’attrice e collega (anche lei doppiatrice) Chiara Salerno, figlia degli attori Enrico Maria Salerno e Valeria Valeri. Dal loro grande amore, poi giunto al capolinea, sono nate due figlie Isabella e Veronica, che hanno continuato la tradizione di famiglia e oggi sono doppiatrici affermate. Attualmente, però, Benassi è felice al fianco di Nunzia Di Somma, sua moglie, nonché attrice e doppiatrice. E da questo secondo matrimonio sono nati due figli, Vittoria e Nelson. Inoltre, sappiamo che l’attore ha anche una laurea in ingegneria nucleare conseguita nel 1982.

Non abbiamo altre informazioni sull’uomo, è sempre stato schivo, riservato, concentrato sul lavoro e sulla famiglia. Poco sul mondo gossip.