Chiara Salerno, chi era il papà Enrico Maria Salerno: età, carriera, film, moglie, figli, come è morto

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Veronica Maya, showgirl e conduttrice, l’icona Giovanna Ralli, Maurizio Ferrini alias La Signora Coriandoli, anche l’attrice e doppiatrice Chiara Salerno, nata dall’amore tra Enrico Maria Salerno e Valeria Valeri. E che, nell’intervista a cuore aperto, ricorderà i suoi genitori. E non solo.

Dagli esordi al debutto di Enrico Maria Salerno

Enrico Maria Salerno è nato a Milano il 18 settembre del 1926 ed è morto a Roma il 28 febbraio del 1994. Lui è stato un grande attore, regista, conduttore televisivo, doppiatore, ed è considerato uno degli artisti più versatili dello spettacolo italiano. D’altra parte, ha spaziato dai classici del teatro al cinema d’autore e di genere, fino ad arrivare al piccolo schermo e al doppiaggio. Sappiamo che ha esordito giovanissimo in teatro confrontandosi con il testo Romeo e Giulietta, poi è entrato nella compagnia di Laura Adani e Sergio Tofano e nel 1960 ha fondato la Compagnia degli Attori Associati.

Il successo anche al cinema, in tv

Ma non solo teatro. Nella sua carriera anche cinema, dove ha esordito in ruoli minori. Poi ha alternato ruoli da protagonisti a ruoli di contorno. E ha interpretato, negli anni ’70, molti ruoli di commissariato di polizia. Come regista, invece, ha avuto successo col primo film Animo veneziano, una storia d’amore e morte scritta con Giuseppe Berto.

Il successo come doppiatore

Salerno è stato anche doppiatore di successo. La sua voce dal timbro caldo è stata di Clint Eastwood nella trilogia del dollaro, del Cristo ne Il vangelo secondo Matteo, di Farley Granger ne Il senso. E così via. In tv, invece, ha collezionato un successo dopo l’altro e ha preso parte, negli anni, anche a diversi sketch della rubrica pubblicitaria televisiva Carosello.

Come è morto, il tumore

Una carriera brillante stroncata da una terribile malattia. Salerno è morto il 28 febbraio del 1994 a Roma, al Policlinico Gemelli dove era ricoverato da un mese per un tumore ai polmoni. Ed è deceduto all’età di 67 anni. Oggi si trova nel cimitero comunale di Castelnuovo di Porto, dove ha vissuto molti anni della sua vita.

Chi è la moglie, figli, la storia con Veronica Lario

Ma veniamo alla vita privata. Enrico Maria Salerno si è sposato due volte: la prima con Fioretta Pierella, dalla quale ha avuto quattro figli. E la seconda con l’attrice Laura Andreini, con cui ha vissuto gli ultimi dodici anni della sua vita. Fuori dal matrimonio ha avuto una storia con Valeria Valeri, nota doppiatrice e da quell’amore è nata Chiara. Alla fine degli anni ’70, inoltre, ha avuto una relazione con l’attrice Veronica Lario, che è diventata poi la seconda moglie di Silvio Berlusconi.