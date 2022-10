Chloe Facchini: chi è, età, carriera, ristorante, Instagram, chi è il fidanzato, La Prova del cuoco e il libro Donna

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Chloe Facchini, autrice del libro Donna, una storia autobiografica sull’accettazione di sé e dell’identità di genere.

Cosa sappiamo su Chloe Facchini

Chloe Facchini è una chef di 40 anni nata a Bologna, diventata nota al grande pubblico perché ha partecipato a La Prova del Cuoco ed è spesso ospite al programma È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici. Da circa due anni e mezzo, Chloe ha iniziato un percorso di transizione e da Riccardo è diventata Chloe. “Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina. Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender” – aveva scritto su Instagram prima di essere ospite di Antonella Clerici, in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia.

Il percorso di transizione

Chloe è nata in una piccola località in provincia di Bologna, a Monte San Pietro: era Riccardo, poi ha deciso di iniziare un percorso di transizione. E oggi è una donna, anche se lei si è sempre sentita tale. Ora si guarda allo specchio e si riconosce. Ha sempre avuto una grande passione per la cucina, ha frequentato l’istituto Alberghiero, poi si è trasferita in Francia per studiare. Una volta rientrata in Italia, però, si è iscritta all’università e ha oggi una laurea in lingue e letterature straniere.

Il successo in tv come chef

Chloe Facchini prima di sbarcare in tv, ha studiato in Francia e ha frequentato uno stage presso la cucina dello chef stellato Antony Genovese. Poi l’abbiamo vista a La Prova del Cuoco, ma ha preso parte anche a trasmissioni su Sky, Alice Tv, Bravo Tv. Chloe ha un ristorante, L’Opificio Senzanome, dove propone piatti particolari, vicini alla cucina bolognese.

Chi è il fidanzato Maurizio

Chloe è felicemente fidanzata con Maurizio, un pasticcere che si occupa di cake design. E che l’ha accompagnata in tutto il suo percorso, senza lasciarla mai.

Chloe Facchini punta tutto su Instagram

Molto seguita su Instagram, la chef con l’account @facchinichloe_official vanta oltre 3.000 followers.