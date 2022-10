Chloe Facchini, chi è il compagno Maurizio: età, lavoro, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche la chef Chloe Facchini, in libreria con un’autobiografia dal titolo ‘Donna’. Che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore per il compagno Maurizio.

La storia d’amore tra Chloe Facchini e il compagno Maurizio

Chloe Facchini, nota chef nata Riccardo, dopo un periodo di transizione è diventata donna, anche se lei si sentiva così da sempre. Ora si guarda allo specchio e si riconosce. Chloe, bolognese di nascita, è felice da anni al fianco di Maurizio, un pasticcere che si occupa di cake design.

“Sei una persona meravigliosa, un fiore appena sbocciato. Ce ne sono stati tanti di cambiamenti da quel 2019, ma di una cosa sono sicuro: ogni giorno in cui stiamo insieme il mio amore cresce di più” – aveva detto Maurizio alla sua amata in un videomessaggio reso pubblico nella trasmissione di Serena Bortone. I due si sono conosciuti quando Chloe era ancora Riccardo, ma Maurizio non l’ha mai lasciata. Ed è stato al suo fianco, sempre. “Fiera di avere accanto a me un uomo con la U maiuscola che mi ha supportato e sopportato in questi anni, insieme a tutta la sua famiglia, agli amici cari e colleghi di lavoro” – aveva detto Chloe, che sui social condivide le foto della sua quotidianità. Con Maurizio e il loro cagnolino.

Maurizio Siesto è un pasticcere, anche lui è di Bologna e ha 33 anni. Come si legge sul suo profilo Instagram, che attualmente è in modalità privata, ama la fotografia e fare torte. Ma è anche un amante di film e cartoni Disney e di fiori. Questo il profilo social @maurysiesto