Christoper Leoni, chi è la compagna Francesca Versace: età, carriera, figlia, foto e Instagram

Il celebre modello e attore brasiliano Christopher Leoni parteciperà alla nuova edizione dell’Isola dei famosi 2023. C’è grande attesa per l’inizio dello show che vedrà dei nomi incredibili salpare alle Honduras. Ecco chi è Christopher e tutto quello che sappiamo su di lui. Riuscirà a cavarsela su un’isola in mezzo all’oceano? Non lo sappiamo, ma intanto vi raccontiamo chi è la sua compagna Francesca Versace!

Chi è Francesca Versace: età e carriera

La giovane Francesca è la nipote di Gianni e Donatella Versace, cioè figlia di Santo Versace. La data precisa della sua nascita non è nota, ma sappiamo che ha circa 30 anni, è nata a Milano in un ambiente creativo e molto stimolante. Sin da piccola anche lei si appassiona alla moda e decide di seguire le orme della sua famiglia. Si diploma al Liceo Artistico e poi si dedica allo studio dello stylist, specializzandosi al Central St. Martine di Londra in Fashion Design. Nel 2016 ha creato il suo marchio di moda e ha lanciato la prima linea alla fashion week di Parigi, ricevendo un discreto successo.

L’amore con Christoper Leoni e i figli

Francesca Versace è legata sentimentalmente da molti anni al modello brasiliano di 29 anni Christoper Leoni. La coppia è innamoratissima e inseparabile. Hanno dato alla luce due figli: Ayla Leonor, nata il 14 settembre 2014 e Santo, nato nel 2017. Sono una famiglia molto unita e lei ha un rapporto speciale con lo zio Gianni. Ad oggi vivono a Milano, ma viaggiano moltissimo per lavoro. Il padre dei suoi figli sta per salpare per l’Isola dei famosi 2023: riusciranno ad affrontare mesi di distanza? Ecco un dolce scatto dal suo profilo in compagnia dei figli:

Foto e Instagram

Francesca Versace è una designer indipendente di gran successo e ha lavorato in tutto il mondo: Tokyo, Singapore, Londra, New York. Ha trovato il giusto equilibrio tra il lavoro e la famiglia. Non solo, è anche una grande appassionata di tennis e di arte. Ha un profilo social su cui condivide molti scatti del suo lavoro e della sua vita privata, con cui vanta quasi 12 mila followers: