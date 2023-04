Christopher Leoni all’Isola dei Famosi 2023: chi è, età, carriera, oggi, chi è la moglie, figli, foto e Instagram

Il celebre modello e attore brasiliano Christopher Leoni parteciperà alla nuova edizione dell’Isola dei famosi 2023. C’è grande attesa per l’inizio dello show che vedrà dei nomi incredibili salpare alle Honduras. Ecco chi è Christopher e tutto quello che sappiamo su di lui. Riuscirà a cavarsela su un’isola in mezzo all’oceano?

Chi è Christopher Leoni: età e carriera

Christopher Leoni è nato a San Paolo, in Brasile, il 29 settembre del 1986 sotto il segno della bilancia e oggi ha 36 anni. Ha iniziato la sua carriera in modo molto timido nella sua città natale, ma non ha trovato grandi occasioni. Così ha deciso di trasferirsi nella città della moda per eccellenza: Milano. Approda in Italia nel 2002 e da subito il suo talento e la sua bellezza vengono notati e diventa testimonial per molti brand importanti. Afferma il suo valore in passerella e poi debutta sul piccolo schermo come attore. Nota è la sua partecipazione a “L’onore e il rispetto”, ove ha recitato insieme a Gabriel Garko. Non solo, ha fatto poi parte anche del cast di: “Pupetta-Il coraggio e la passione”, “Il peccato e la vergogna 2”, “Il bello delle donne” e altri.

Vita privata: moglie e figli

Il modello non è sposato, ma è felicemente innamorato da tantissimi anni di Francesca Versace, la figlia di Santo, fratello dello storico Gianni Versace. Anche lei ha seguito le orme della sua famiglia ed è una designer bravissima. La coppia è innamoratissima e ha dato alla luce due figli: Ayla Leonor, nata il 14 settembre 2014 e Santo, nato nel 2017. Dal profilo Instagram di Francesco ecco un dolcissimo scatto familiare dello scorso natale:

L’isola dei famosi 2023, foto e Instagram

Christopher Leoni sta per intraprendere una nuova incredibile avventura sull’Isola dei famosi. Farà parte del cast nella nuova edizione 2023 e dovrà superare incredibili sfide su una piccola isola nelle Honduras in mezzo all’oceano. A suo favore c’è l’essere un viaggiatore esperto che ha girato il mondo e ama il rischio, ma riuscirà a superare tutte le prove proposte da Ilary Blasi? Ancora non lo sappiamo, nel frattempo potete seguirlo sul suo profilo social con cui vanta quasi 13 mila followers.

