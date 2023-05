Ciak si gira a Roma, arriva il cast di Beautiful: ecco quando e dove

La famosa serie televisiva “Beautiful” sbarca in Italia, precisamente a Roma. Tra le fiction più longeve della televisione italiana e internazionale, almeno nel nostro Paese è diventata un punto di riferimento per tantissimi telespettatori tra la fine degli Anni ’80 e l’inizio degli Anni ’90. Dopo aver già girato per diverse città del nostro Bel Paese, il cast della serie ora è pronto a girare presso la nostra Capitale diversi episodi, che vedremo in onda nel periodo della Primavera 2024.

Ciak si gira, Beautiful arriva a Roma

La serie televisiva arriva nella Capitale, o meglio ci ritorna. Si, perchè la leggenda narra come fosse un romano ad aver portato le prime cassette della famosa fiction americana in Italia. Fu lui a convincere all’epoca un giovane Silvio Berlusconi a scommettere su questa storia televisiva, nonostante sempre tale trama non avesse riscontrato particolare successo nei suoi primi anni a Los Angeles. Leggenda vuole che l’ex numero uno di Mediaset ne rimase così colpito, che firmò su un tovagliolo l’accordo economico per portare la storia di Ridge e Brook in Italia, con un successo televisivo che non si è mai arrestato fino a oggi.

Dove gireranno a Roma?

Non è ben chiaro dove avverranno le riprese della serie televisiva nella Capitale, ma è ipotizzabile come lo scenario potrà essere il Centro Storico di Roma. Qui, infatti, gli attori presenzieranno dal 15 al 17 maggio 2023, dove per programma dovranno girare sei nuove puntate dello show televisivo. Dovrebbero quindi approdare nella Città Eterna volti come Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson), il tutto per mandare in visibilio le migliaia di fan italiane appassionate della famosa serie televisiva di Canale 5: un momento che, almeno queste persone, cercheranno di non perdersi per nulla al mondo.