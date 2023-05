Ciak si gira all’Infernetto, arriva Marco Giallini: al via le riprese di Rocco Schiavone 6

Roma. Le riprese nella Capitale non si fermano mai, in tutti i suoi quadranti e le sue zone, sempre suggestive ed accattivanti per le telecamere non solo del cinema, ma anche delle piccole e tanto amate serie televisive, come quella tarata Rai e che per protagonista il burbero vicequestore Rocco Schiavone, trasteverino, che viene trasferito ad Aosta da Roma a causa di forti pressioni politiche. Ora, però, il vicequestore fa ritorno proprio nella sua Città, almeno per qualche ripresa che andrà a costruire il montaggio delle prossime puntate.

Le riprese all’Infernetto per Rocco Schiavone 6

A quanto pare, le strade dell’Infernetto saranno occupate per quasi 3 settimane dai camion della ”Cross Production”, ovvero la nota casa di produzione che ha realizzato il grande successo internazionale di Rocco Schiavone. E ci sono anche indiscrezioni nell’aria: pare si tratti di una lavorazione recente che riguarda proprio la nuova seria sul personaggio tanto amato ed interpretato da Marco Giallini.

Quando e dove inizieranno le riprese

Insomma, l’autorizzazione c’è, e l’ipotesi più probabile per questa concessione è proprio che Marco Giallini, alias Rocco Schiavone, e gli altri interpreti della famosa serie possano essere coinvolti nei prossimi giorni proprio all’Infernetto per le riprese della sesta stagione. Via libera: i camion con tanto di camper per la troupe della ”Cross Production” sono stati autorizzati per la sosta a partire proprio dalla giornata di oggi, martedì 2 maggio 2023, e fino al 19 maggio prossimo, precisamente su via Bedollo, nel parcheggio dietro la scuola, zona Riserva Verde. Inoltre, poi, gli indizi che avvalorano la tesi non mancano di certo: proprio un mese fa c’era stato l’annuncio da parte di Rosario Rinaldo della casa di produzione secondo cui erano stati avviati i lavori per la creazione di ben quattro episodi ciascuno da 100 minuti della sesta serie sul commissario Giallini. Ad ogni modo, basterà attendere qualche altra ora per avere la conferma definitiva.