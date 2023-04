Rocco Schiavone 5, anticipazioni terza puntata: trama episodi mercoledì 19 aprile 2023

Sta continuando ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori Rocco Schiavone, la serie tv con Marco Gialli arrivata alla sua quinta stagione. Il ruvido Vicequestore è stato trasferito ad Aosta e si è trovato subito a fare i conti con un caso spinoso, oltre che chiaramente fare i conti con questa nuova realtà, molto distante da Roma. Adesso però è già tempo di guardare a cosa accadrà proprio tra sette giorni: ecco dunque tutte le anticipazioni sulla terza puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda mercoledì 19 aprile 2023.

Cosa è successo nella seconda puntata di Rocco Schiavone 5

Prima di vedere cosa accadrà nella terza puntata, cerchiamo di fare un passo indietro e capire cosa è successo nella seconda. Nell’episodio intitolato “Chi parte chi resta”. Sebastiano, amico di Rocco, è fonte di grande stress, ma deve inoltre occuparsi della morte della Martinet, nota studiosa di Leonardo. Tanti i pensieri per Rocco Schiavone: e tra questi c’è anche Sandra.

Anticipazioni Rocco Schiavone 5 mercoledì 19 aprile 2023

Ma adesso cerchiamo di capire cosa succederà, salvo cambiamenti improvvisi del palinsesto, mercoledì 19 aprile, sempre in prima serata su Rai 1. Stando alle primissime anticipazioni, nella terza puntata andrà in onda l’episodio dal titolo ‘Vecchie conoscenze‘. Protagonista, ovviamente, Rocco Schiavone, che deciderà di aiutare il suo ritrovato amico Sebastiano a passare il confine con la Svizzera, a caccia di Enzo Baiocchi. Ma quest’ultimo recede e contatta il Pm Baldi per un incontro. Insomma, i colpi di scena non mancheranno!

Dove vedere le repliche

L’appuntamento con Rocco Schiavone 5 è per ogni mercoledì su Rai 2, a partire dalle 21.20 circa. Ricordiamo che tutti gli episodi sono disponibili in replica (e gratuitamente) sul portale Rai Play.