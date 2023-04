Rocco Schiavone 5 su Rai 2, anticipazioni quarta puntata: trama episodi mercoledì 19 aprile 2023

Nuovo appuntamento con Rocco Schiavone, il vicequestore più “ruvido” della tv interpretato dal bravissimo Marco Giallini. Domani sera, mercoledì 19 aprile 2023, andrà in onda una nuova puntata: ma cosa vedremo in tv? Ecco tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction con Marco Giallini

Questa quinta stagione si sta rivelando altamente introspettiva e ci sta mostrando lati sempre più intimi del vicequestore Rocco Schiavone. Un Rocco in versione più dark e ancor più isolato all’interno della propria narrazione per le tante situazioni che stiamo vedendo in tv. Ad ogni modo, tornando alla trama, prima di vedere cosa accadrà nel prossimo appuntamento vediamo intanto cosa è successo nell’ultima puntata. Mercoledì 12 aprile 2023 è andato in onda, come sempre su Rai 2 a partire dalle 21.20, l’episodio intitolato “Chi parte chi resta”. Sebastiano, amico di Rocco, fonte di grande stress, si è occupato della morte della Martinet, nota studiosa di Leonardo. Tanti sono stati i pensieri per Rocco Schiavone: e tra questi c’è stata anche Sandra.

Anticipazioni Rocco Schiavone 5, cosa vedremo nel nuovo episodio, trama puntata mercoledì 19 aprile 2023

Adesso è tempo però di guardare a cosa accadrà nella prossima puntata. L’appuntamento è come detto per domani, mercoledì 19 aprile 2023, in prima serata. In tv sarà trasmesso l’episodio dal titolo “Vecchie conoscenze“. Ebbene, secondo le anticipazioni Rocco aiuta Sebastiano a passare il confine con la Svizzera, a caccia di Baiocchi, il quale contatta il PM Baldi. Schiavone va all’incontro con il PM, ma le cose non vanno come previsto. Vi ricordiamo che tutte le puntate di Rocco Schiavone 5 sono disponibili in streaming sul portale Rai Play on demand.