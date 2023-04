Location Rocco Schiavone 5, dove è stata girata la serie con Marco Giallini

Rocco Schiavone è pronto a ritornare proprio lì dove lo avevamo lasciato, ovvero su Rai 2 in prima serata. Ma quando? Tra pochissime ore, o meglio, questa sera, mercoledì 5 aprile 2023 per la gioia di tutti i suoi fan che ormai da tempo stanno aspettando una prosecuzione dopo la fine della quarta stagione. In un nostro recente articolo vi abbiamo fatto una sintesi dell’ultima puntata di stagione, per potervi riallacciare facilmente alla trama, un articolo che potrete trovare cliccando QUI. Ora, però, vogliamo rispondere ad un’altra domanda che incuriosisce molto il pubblico: ove è stata girata la serie con Marco Giallini?

Dove vedere le repliche di Rocco Schiavone 5? Orari e canali

La location di Rocco Schiavone: dove è stato girato?

La location è certamente uno degli enigmi che più interessano i fan della serie con Marco Giallini che ha come protagonista proprio lui, nei panni del burbero vice questore Marco Giallini. Del resto, nella serie, anche per l’impatto sui telespettatori, la location ha una importanza vitale. Lo stesso protagonista lo fa percepire subito: un romano che svolge il suo lavoro di vice questore nella lontana Aosta. Non solo la lontananza, ma anche i fantasmi di una vita passata mai sopiti, sembrano infatti riemergere di continuo e tingere i paesaggi di forte malinconia, accentuando ancora di più la preponderanza dell’ambientazione circostante.

I punti e i luoghi attraverso cui si snoda la narrazione

Dunque, per chi non lo avesse capito, ci troviamo in Valle D’Aosta. Aosta, a sua volta si trova nel mezzo della regione ed è qui che scorre il principale fiume locale: la Dora Baltea. Nel corso delle recenti puntate e stagioni, abbiamo avuto modo di vedere diversi punti della città, che rivestono un ruolo importante nell’economia della narrazione stessa, dove è possibile vedere quasi sempre eccezionali montagne, come la Becca di Nona, la Pointe de Chaligne e il Monte Emilius. Entrando più nel dettaglio, dunque, diverse volte anche alcuni posti tipici della zona, come Porta Pretoria, una delle mete turistiche certamente più gettonate, e poi ancora Piazza Chanoux, con il lo storico Caffè Nazionale (situato sotto i portici del Municipio), oppure il Teatro Romano di Aosta. E infine, non dimentichiamo anche la maggiore via della città: Via Sant’Anselmo, e l’Arco di Augusto.