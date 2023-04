Dove vedere le repliche di Rocco Schiavone 5? Orari e canali

Se io volessi vedere le repliche di Rocco Schiavone 5, come posso fare? Risposta semplice, oltre che comune in tutti i telespettatori che si sono innamorati del personaggio interpretato dall’attore romano Marco Giallini. Anzitutto, partiamo dalle piattaforme streaming. La serie televisiva con Giannini, infatti, può essere tranquillamente vista su RaiPlay quando vogliamo. Basta un PC oppure uno smartphone e il gioco è fatto.

Dove vedere le repliche di Rocco Schiavone 5?

La storia scritta da Antonio Manzini, ha fatto innamorare mezza Italia. L’idea di questo Vicequestore di Aosta che combatte il crimine, nonostante qualche vizio, si è rivelata l’ennesima serie vincente targata RAI (dopo l’esperienza di Mare Fuori 3). Questa quinta stagione, per gli spettatori sarà introspettiva. Infatti si vedrà un vicequestore Rocco Schiavone più dark, sempre più isolato all’interno della propria narrazione per tante situazioni che verranno svelate nelle puntate della quinta stagione.

Come sappiamo, la serie televisiva inizierà questa sera. L’appuntamento, infatti, è il 5 aprile 2023 alle ore 21.20 su RAI 2. A lungo si era parlato di una promozione della serie televisiva su RAI Uno, ma alcune scene della quinta stagione hanno probabilmente ponderato l’idea di rimanere ancorati, almeno per quest’anno, con il prodotti ancora al secondo canale della RAI. Già dall’altro ieri, invece, è stato possibile visionare il primo episodio di Rocco Schiavone sulla piattaforma di RaiPlay. Secondo la strategia di viale Mazzini, ogni settimana potrebbe essere sbloccato un nuovo episodio sulla piattaforma streaming, con qualche ora di anticipo sulla trasmissione nazionale di RAI 2. Insomma, un’iniziativa pronta a correggere gli errori fatti con Mare Fuori 3, dove la serie TV era visibile completamente dal primo momento su RaiPlay, addirittura con un mese di anticipo sulla fine della stagione in televisione. Un metodo che eviterà spoiler, non farà perdere visualizzazioni alla piattaforma e soprattutto non rovinerà, probabilmente, la magia legata a ogni nuova puntata della serie televisiva.