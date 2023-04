Come è finito Rocco Schiavone 4? Cosa è successo nell’ultima puntata

Rocco Schiavone è pronto a ritornare sullo schermo, proprio su Rai 2, dove lo avevamo lasciato qualche tempo fa, con la quinta stagione. Un ritorno, tra l’altro, previsto proprio per questa sera, mercoledì 5 aprile 2023. Ma cosa è successo nell’ultima puntata della quarta stagione? Facciamo qualche passo indietro per poterci riallacciare alle nuove dinamiche del poliziesco ambientato ad Aosta con il burbero e irriverente vice questore. Continuate a leggere!

Rocco Schiavone, come era finita la quarta stagione?

Saranno quattro nuove puntate in prima visione assoluta, a partire proprio da questa sera, su Rai 2, da 100 minuti l’una, per le vicende del vice questore interpretato da Marco Giallini, il poliziesco creato da Antonio Manzini, autore dei romanzi e racconti da cui sono tratti gli episodi della ben nota serie tv.

Indagini in convalescenza per il burbero vice questore Giallini

L’ultimo episodio andato in onda nella quarta stagione si intitolava Ah l’amore, l’amore. Dopo la delicata operazione a cui si era sottoposto Rocco dopo una sparatoria, il vice questore è ancora in ospedale per le cure. Tuttavia, il burbero e caparbio Giallini non perde l’occasione per interessarsi a nuovi casi da risolvere. Infatti, in breve tempo viene a sapere della morte di Roberto Sirchia (Lorenzo Pedrotti), noto industriale della Valle d’Aosta, il quale, secondo la versione ufficiale, sembrerebbe essere deceduto a causa di un banale errore trasfusionale durante un intervento. Nonostante Schiavone si trovi ancorai in convalescenza, il vicequestore intuisce che sotto a questa misteriosa morte si nasconde ben altro. E così, ecco che durante le notti di convalescenza, Rocco inizia la sua personale indagine fino a scoprire la verità. La morte di Sirchia è stata pianificata e messa in atto per questione di denaro dal dr. Gerardo (Alessandro Riceci) e la sua amante Sonia Colombo (Linda Gennari).