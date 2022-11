Marco Giallini, chi è la fidanzata Stella Scarafoni: età, lavoro, foto, Instagram e vita privata

Stella Scarafoni è la fidanzata del noto attore Marco Giallini. Giallini, com’è noto, ha perso la moglie nel 2011 e ora avrebbe ritrovato la felicità proprio grazie a Stella. L’attore, in questi giorni, è impegnato nella promozione del suo ultimo film – chiamato il Principe di Roma in uscita nelle sale il prossimo 17 novembre 2022 – e per questo oggi è anche ospite di Domenica In, lo storico salotto domenicale condotto da Mara Venier. Ma, tornando alla sua attuale compagna, cosa si sa su di lei? Cerchiamo allora di saperne di più.

Cosa sappiamo su Stella Scarafone la compagna attuale di Marco Giallini

Di lui sappiamo praticamente tutto: attore famosissimo sia a teatro che al cinema (ma anche con le serie Tv), è largamente apprezzato dal pubblico per la sua grande versatilità, considerando che in questi anni lo abbiamo visto interpretare ruoli di qualunque tipo, dal comico al drammatico. E ora esce al cinema con la sua ultima fatica. Al suo fianco però oggi può contare, dopo la prematura scomparsa della moglie, su Stella Scarafoni, addetta stampa e organizzatrice di eventi. Nella sua carriera si è dedicata all’insegnamento in alcuni centri di migranti a Roma per poi abbracciare il mondo dello spettacolo e del cinema. Mette a punto eventi con ospiti internazionali curandone ogni singolo aspetto.

Cosa ha detto Giallini di lei

In un’intervista l’attore su di lei ha dichiarato:

“La ringrazio ogni giorno, Mi spiace a volte parlare di mia moglie che non c’è più ma Loredana era con me da quando eravamo ragazzi”

Marco Giallini, lo ricordiamo, ha due figli che si chiamano Rocco e Diego.

Vita privata, Instagram

La vita privata della coppia resta molto riservata. Lei ha diversi profili social: Twitter, Facebook e Instagram dove condivide momenti del suo lavoro e della sua vita privata. L’incontro con l’attore risalirebbe a diversi anni fa ma solo recentemente la loro relazione è stata ufficializzata.