Da noi a ruota libera, chi sono gli ospiti di domenica 2 aprile 2023: anticipazioni puntata

Non può esistere domenica su Rai 1 senza Domenica In di Mara Venier e senza Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini. Anche il 2 aprile, nel giorno delle palme, andrà in onda il programma della Fialdini, che accoglierà in studio i suoi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo (e non solo), che sono stati in grado di girare la ruota dalla parte giusta.

Ospiti Da noi a ruota libera di domani 2 aprile 2023

Stando alle anticipazioni, saranno i Cugini di Campagna, protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, ad aprire in musica l’appuntamento della domenica con Francesca Fialdini. Loro, reduci dal successo con il brano Lettera 22, si esibiranno e si racconteranno a cuore aperto, dalla carriera all’amore. Ma non solo. Tra gli ospiti anche Marco Giallini, attore apprezzato in tutte le sue interpretazioni che presto, dal prossimo 5 aprile, tornerà a vestire i panni di Rocco Schiavone, il vicequestore su Rai 2.

Da Rossella Brescia a Marina Cuollo

E ancora, da Francesca Fialdini arriveranno anche Rossella Brescia e Giulio Scarpati, che il 13 aprile prossimo debutteranno al Teatro Sistina di Roma con la nuova edizione del musical Billy Elliot, lo spettacolo amatissimo basato sull’omonimo film. Tra gli ospiti anche Marina Cuollo, scrittrice, attivista, speaker radiofonica, giornalista, autrice di podcast e content creator, che da anni, ormai, combatte contro le discriminazioni e i pregiudizi legati ai disabili. Lei, tra l’altro, è stata interita da un’importante rivista tra le prime 20 Changemaker, il network di donne che hanno cambiato le regole nei loro ambiti.

L’appuntamento con Francesca Fialdini e Da noi a ruota libera, quindi, è per domenica 2 aprile, a partire dalle 17.20 circa su Rai 1, subito dopo Mara Venier e i suoi ospiti. La puntata si potrà seguire in streaming anche su Rai Play, stesso portale dove sono disponibili le repliche (in forma gratuita).