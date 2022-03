Marco Giallini: chi è, età, carriera, film, Io sono Babbo Natale, fratello, altezza, chi è la moglie, figli, Instagram, C’era una volta il crimine

Come ogni domenica l’appuntamento su Rai 1 è con Domenica In. Dopo lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier accoglierà in studio Marco Giallini e Giampaolo Morelli, che sono fra gli interpreti del film in uscita ‘C’era una volta il crimine’.

Chi è Marco Giallini, film e serie tv

Marco Giallini è nato a Roma il 4 aprile del 1963 ed è un noto attore italiano, candidato per sei volte sia ai David di Donatello che ai Nastri d’argento. A soli 22 anni Giallini è entrato nel mondo della recitazione: nel 1985 si è iscritto alla Scuola di Arte Drammatica di Roma “La Scaletta” e fra il 1988 e il 1996 ha avuto l’opportunità di lavorare con alcuni dei nomi più grandi del teatro italiano. Nel 1986 ha debuttato al cinema con una comparsata nel cast di Grandi magazzini. Ma il primo ruolo di rilievo arriva nel 1995 grazie ad Angelo Orlando che lo ha invitato a interpretare la parte di un poliziotto nel suo film di debutto come regista.

Il successo di pubblico per Giallini è arrivato nel 2008 con il ruolo de Il Terribile nella serie tv Romanzo criminale. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Ha anche vinto per ben tre volte il Nastro d’argento per i film ACAB- All Cops Are Bastards, Tutta colpa di Freud e Perfetti Sconosciuti.

Chi è la moglie, come è morta, figli

Marco Giallini è nato in una famiglia operaia e da ragazzo ha svolto diversi lavori, tra questi l’imbianchino e il venditore di bibite.

Nel 1993 ha sposato Loredana e dall’unione sono nati Rocco e Diego (rispettivamente nel 1998 e nel 2004). Nel 2011 Giallini ha perso la moglie morta per un’emorragia cerebrale.

Instagram

Marco Giallini ha un profilo Instagram. Con l’account @marco_giallini_official è seguitissimo: vanta 339 mila seguaci.