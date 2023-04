Rocco Schiavone 5, anticipazioni seconda puntata: trama episodi mercoledì 12 aprile 2023

Nuovo appuntamento con Rocco Schiavone, la fiction tornata dal 5 aprile 2023 in prima serata su Rai 2. Il ruvido Vicequestore interpretato da Marco Giallini è stato trasferito ad Aosta e si è trovato subito a fare i conti con un caso spinoso, oltre che chiaramente fare i conti con questa nuova realtà, molto distante da Roma. Adesso però è già tempo di guardare a cosa accadrà tra appena sette giorni: ecco dunque tutte le anticipazioni sulla seconda puntata.

Cosa è successo nella prima puntata della fiction con Marco Giallini

Prima però può essere utile fare un riepilogo di quanto accaduto nel primo episodio di questo nuovo capitolo della serie. La prima puntata di Rocco Schiavone, intitolata “Il viaggio continua”, ci ha portato dentro al primo caso per l’investigatore. Due operai francesi trovano un cadavere sul Monte Bianco e provano a depistare le indagini per non rimanere coinvolti spostando il corpo in territorio italiano. Una mossa che però non è sfuggita a Schiavone che, dopo aver intuito tutto, ha coinvolto nel caso le forze dell’ordine d’oltralpe.

Anticipazioni seconda puntata Rocco Schiavone 5, trama episodi, cosa vedremo in tv mercoledì 12 aprile 2023

Ma cosa vedremo adesso nella prossima puntata? L’attesa in tal senso, come detto in apertura, durerà appena una settimana. Il secondo appuntamento con Rocco Schiavone andrà infatti in onda mercoledì prossimo, 12 aprile 2023. Ebbene, secondo le anticipazioni vedremo in onda – sempre su Rai 2 a partire dalle 21.20 – l’episodio intitolato “Chi parte chi resta”. Sebastiano, amico di Rocco, è fonte di grande stress, ma deve inoltre occuparsi della morte della Martinet, nota studiosa di Leonardo. Tanti i pensieri per Rocco Schiavone: e tra questi c’è anche Sandra. Ricordiamo che per questa nuova stagione sono state realizzate quattro puntate in totale dalla durata ciascuno

