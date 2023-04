Rocco Schiavone 6 ci sarà? Anticipazioni sesta stagione

Ultima puntata di Rocco Schiavone su Rai 2 e sono già in tantissimi a chiedersi se in cantiere ci sia o meno già una nuova stagione in lavorazione. Del resto il Vicequestore interpretato dal bravissimo Marco Giallini, dal carattere rude, talvolta dai metodi ‘forti’ ma con uno spiccato senso di giustizia, ha fatto breccia – ma non lo scopriamo di certo adesso – nel cuore dei telespettatori. Gli ascolti di questo quinto capitolo sono stati in linea con le aspettative e dunque è più che lecito chiedersi se la Rai continuerà ad investire sulla fiction. Ecco cosa sappiamo in merito.

Cosa è successo nell’ultima puntata di Rocco Schiavone 5

Intanto mercoledì 19 aprile 2023 è andata in onda l’ultima puntata di questa stagione. In tv è stato trasmesso l’episodio dal titolo “Vecchie conoscenze“ dove Rocco ha aiutato Sebastiano a passare il confine con la Svizzera, a caccia di Baiocchi, che ha poi contattato il PM Baldi. Schiavone è andato all’incontro con il PM, ma le cose non sono andate come previsto. Vi ricordiamo che tutte le puntate di Rocco Schiavone 5 sono disponibili in streaming sul portale Rai Play on demand.

Rocco Schiavone 6 si farà? Ultime news

Al momento, c'è da dire, non ci sono notizie ufficiali (sponda Rai) in merito ad una possibile nuova stagione di Rocco Schiavone. Ma qualche rumors è comunque trapelato. Del resto gli elementi a favore di un possibile sequel ci sono tutti: innanzitutto per il ruolo del protagonista che, come più volte abbiamo ribadito, calza a pennello a Marco Giallini; quindi gli ascolti e il successo riscossi fin qui dalla serie che potrebbero portare la Rai a continuare a puntare in questa direzione. Un po' come accaduto per altre serie della tv pubblica oltre modo longeve come Che Dio ci aiuti o Don Matteo tanto per fare due esempi. A favore della nuova stagione di Rocco Schiavone ci sono tuttavia le dichiarazioni del produttore della serie che avrebbe annunciato di aver già in cantiere il prossimo capitolo, sempre con il medesimo format (4 episodi da 100′). Facendo una stima dei tempi necessari per la realizzazione si parla in queste ore di un possibile inserimento nei palinsesti televisivi per il 2025. Sarà così?