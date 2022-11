Don Matteo 14 ci sarà, torna Raoul Bova: quando inizia e cast

Don Matteo 14 si farà, ora è ufficiale. Dopo le indiscrezioni trapelate circa un possibile avvio delle riprese già per questo dicembre arrivano conferme circa la realizzazione della nuova stagione anche se non subito. Per questo infatti servirà attendere almeno la primavera del 2023. Ma andiamo con ordine.

Don Matteo resterà a Spoleto?

Intanto, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, la serie dovrebbe restare a Spoleto, stando alle dichiarazioni arrivate da più parti, come la produzione e lo stesso Sindaco della città. A questo si deve aggiungere anche il boom di ascolti nonostante i timori per il passaggio di consegne da Terence Hill e Roul Bova. Elementi che, sommati tra loro, hanno spinto tutti verso un’unica direzione: il proseguimento di una delle serie più amate e soprattutto tra le più longeve di casa nostra.

Il set

La serie esordì su Rai 1 nel 2000 e ha collezionato sin qui 225 puntate. L’ultima della tredicesima stagione ha chiuso “col botto” raccogliendo una platea di 6 milioni di spettatori. A partire dalla nona stagione la fiction, lo ricordiamo, si era spostata a Spoleto, dopo essere stata ambientata a Gubbio. Le location principali sono situate in piazza Duomo dove si trovano la sede della canonica, Santa Maria Assunta, nella realtà ingresso secondario al teatro e Palazzo Bufalini, trasformato per le riprese nella caserma. La basilica di Sant’Eufemia è invece la chiesa di Don Matteo, facente parte della sede arcivescovile. A pochi passi di distanza, lungo la scalinata che porta al Duomo si trova il Bar ristorante Tric Trac, gestito da Spartaco Grilli, interprete di sé stesso nella serie. La maggior parte degli interni, fatto salvo per le chiese e un paio di altri edifici, sono interamente ricostruiti all’interno dei set di Formello di proprietà della Lux Vide.

Chi ci sarà nel cast di Don Matteo 14

Ma chi ci sarà nel cast della nuova stagione? I fan potrebbero dire addio a Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. Come annunciato dall’attrice infatti, si legge su Il Messaggero, “nessun PM è mai rimasto per più di tre stagioni in Don Matteo“. Confermatissimo invece Raoul Bova: “Sarà più difficile di prima perché ora ho tutto sulle mie spalle” – ha dichiarato l’attore – “nell’ultima stagione c’era Terence Hill che in 4 puntate ha fatto da traino portando la fiction a grandi ascolti. Io sono entrato in punta di piedi”. Poi, come si legge su VanityFair, aggiunge: “La più grande soddisfazione è stata l’accoglienza della gente che mi ha aperto le braccia. Mi riempie di gioia tornare a interpretare Don Massimo”.