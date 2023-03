Ciao Darwin 2023, ecco quando inizia: tutte le novità del programma con Bonolis. Questa primavera sarebbe dovuta andare in onda la nuova edizione dello show cult condotto da Paolo Bonolis.

Le novità di Ciao Darwin 2023 con Paolo Bonilis

Tuttavia Mediaset ha invece deciso di rinviarlo al prossimo autunno. Il motivo? Ufficialmente non è dato saperlo, ma in base alle indiscrezioni circolate online pare che l’Azienda di Cologno Monzese abbia preferito mandare in onda lo show in un periodo un po’ più ostico. Ma non è finita qua perchè proprio in queste ultime ore il capo progetto Marco Salvati ha rilasciato una lunga intervista al programma web Casa Pipol. Ed in questa occasione ha colto la palla al balzo per svelare una succosa novità. Difatti quest’ultimo ha rivelato che dalla prossima edizione del programma verrà introdotto il settore Arcobaleno nel pubblico: “Introduciamo un settore di pubblico Arcobaleno…”.

Successivamente il capo progetto Marco Salvati, sempre in questa intervista rilasciata a Casa Pipol, ha anche rivelato che il conduttore ha accolto molto positivamente questa novità inerente all’introduzione del settore Arcobaleno nel pubblico di Ciao Darwin: “Recepita molto volentieri da Paolo Bonolis…” Salvati ha poi rivelato il motivo per cui è stata introdotta questa novità. Difatti quest’ultimo ha dapprima confessato che intanto i tempi sono ovviamente cambiati, e successivamente non ha nascosto di aver notato una certa difficoltà da parte del pubblico nell’essere sè stessi. Motivo per cui è stato introdotto questo nuovo settore per dare maggiore libertà al pubblico dello show del popolare conduttore, la cui moglie Sonia Bruganelli ha fatto chiarezza sul futuro di Avanti un altro.

Si fa inoltre presente che il quotidiano Il Giornale di Sicilia ha rivelato quali categorie andranno a sfidarsi nella prossima edizione del programma cult condotto da Paolo Bonolis. Difatti il popolare quotidiano ha dichiarato che la produzione dello show starebbe cercando cantanti neomelodici, mamme over 40, modelli, persone estremamente religiose, conservatori, persone molto formose, gente particolarmente pigra, amanti dei videogames, gente che ama l’occulto e tutto ciò che è legato a quel mondo, tutti coloro che amano particolarmente mangiare e che sono appassionate di cucina, i traditi in amore, gente stravagante e sicuramente anticonformista per i canoni della società. E sicuramente queste saranno solo parte delle categorie che gli spettatori a casa vedranno sfidarsi nella prossima edizione del programma condotto dal mattatore assoluto del game show Avanti un altro.