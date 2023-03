Cinzia Leone: chi è, età, carriera, oggi, marito, malattia, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Isabella Ferrari e Maya Sansa, che parleranno della fiction di successo Sei donne il mistero di Leila, ci sarà anche Cinzia Leone, che ha appena terminato il suo tour con lo spettacolo ‘Il peggio di Cinzia Leone non finisce mai’. E che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto di Cinzia Leone

Cinzia Leone è nata a Roma il 4 marzo del 1959 ed è una nota attrice italiana. Sappiamo che ha mosso i primi passi in teatro, dove ha esordito nel 1981 con Polvere di stress, ma tra i suoi spettacolo ricordiamo: Rodimenti, Poche idee ma molto confuse, Outlet, Nutella amara. Il debutto sul piccolo schermo, invece, è arrivato con il programma Laggiù qualcuno vi ama, ma ha raggiunto il successo nelle trasmissioni di Serena Dandini come la Tv delle ragazze, Scusate l’interruzione, Avanti e Tunnel. Lei, tra l’altro, ha partecipato a Stasera mi butto, La posta del cuore e Facce da quiz ed è stata molto attiva nelle fiction, mentre nel 2010 è stata nel cast del film tv Colpo di fulmine.

Il successo anche al cinema

L’attrice ha debuttato al cinema nel 1988 con Banchi da seta, poi è stata diretta da diversi registi, come Carlo Vanzina, Francesco Nuti, Mario Monicelli, Carlo Verdone, Lina Wertmuller. E ha preso parte a Parenti serpenti e le Finte bionde, due film cult. Nel 2007, invece, è uscito Nero bifamiliare, opera prima di Federico Zampaglione, dove ha interpretato la mamma di Marina (Claudia Gerini) e nel 2007, nello stesso anno, è apparsa al fianco di Sabina Guzzanti nel film Le ragioni dell’aragosta, che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

L’aneurisma

Successi sì, ma anche momenti difficili. Nel 1991, alla fine della prima proiezione al cinema Barberini di Roma del film Donne con le gonne, l’attrice ha accusato un malore ed è stata ricoverata in condizioni disperate al San Giacomo, poi al San Camillo, dove le è stato diagnosticato un aneurisma congenito dell’arteria basilare. Si è sottoposta a un intervento negli Stati Uniti, la parte sinistra del corpo inizialmente le è rimasta paralizzata. Ora ha, finalmente, recuperato tutto.

Marito, vita privata, Instagram

Della vita privata di Cinzia Leone non abbiamo molte informazioni: è schiva, riservata, non sappiamo se abbia o meno un compagno o dei figli. Su Instagram, invece, con l’account @cinzialeoneoriginal vanta 7.000 followers, destinati ad aumentare.