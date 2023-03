Cinzia Leone, chi è il marito: età, lavoro, figli e vita privata

Cinzia Leone a Oggi è un altro giorno. Nuovo imperdibile appuntamento con il salotto pomeridiano targato Rai condotto da Serena Bortone. E tra i tanti ospiti della puntata ci sarà anche l’amata attrice romana che ha da poco festeggiato il suo compleanno. Sarà un’occasione per conoscerla ancora più da vicino: cerchiamo di saperne intanto qualcosa in più – soprattutto della sua vita privata – con questo articolo.

Cosa sappiamo sulla vita privata dell’attrice Cinzia Leone

Della sua carriera sappiamo praticamente tutto. Classe 1959, attrice, comica, imitatrice la sua carriera è stata divisa tra teatro (dove l’attrice ha esordito nel 1981), cinema e televisione. Sul piccolo schermo è nota per programmi come La Tv delle ragazze, Scusate l’interruzione, Avanzi e Tunnel mentre al cinema, dove ha debuttato alla fine degli anni ’80, ha lavorato con registi quali Carlo Vanzina, Francesco Nuti e Carlo Verdone solo per menzionarne alcuni. Ma veniamo alla sua vita privata. Chi è infatti Cinzia Leone lontano dai riflettori e dalle macchine da presa?

Il malore sul set, la malattia di Cinzia Leone

Il 26 dicembre 1991, alla fine della prima proiezione al cinema Barberini di Roma del film Donne con le gonne di Francesco Nuti, nel quale aveva recitato, accusò un malore e venne ricoverata in gravissime condizioni. L’attrice fu portata prima all’ospedale San Giacomo e poi nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale San Camillo, dove le venne diagnosticato un aneurisma congenito all’arteria basilare. Si sottopose ad un delicato intervento chirurgico a Phoenix, negli Stati Uniti, date le pochissime possibilità di sopravvivenza per la medesima operazione in Italia. A seguito dell’intervento, la parte sinistra del corpo le rimarrà inizialmente paralizzata, riuscendo in seguito a recuperare completamente.

Marito, l’attrice è sposata?

Sulla sua vita privata e sentimentale non si sa molto. Non sappiamo pertanto se sia sposata o meno e se in questo momento abbia un partner. Del resto Cinzia Leone ha sempre mantenuto uno stretto riserbo sulla sua sfera privata.