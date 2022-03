Circeo: quando esce, cast, trama e novità sulla nuova serie tv di Rai1

Dopo il film ‘La scuola cattolica’, che aveva suscitato non poche polemiche, ora sta per arrivare su Rai 1, rete sempre attenta al sociale e alla storia, la serie tv ‘Circeo’, che ruoterà attorno al massacro avvenuto nel 1975, quando nella notte tra il 29 e il 30 settembre due ragazze sono state abusate e torturate da tre romani di estrema destra. Una pagina terribile del nostro passato, un capitolo difficile e triste che difficilmente (e purtroppo) si dimenticherà.

Circeo, la nuova serie di Rai 1: la data di uscita e quanti episodi sono

Il massacro del Circeo, avvenuto nel 1975, diventa una serie. Al momento le riprese sono in corso, sono quasi finite, ma la data di uscita della fiction, che si ispira a fatti realmente accaduti, per la regia di Andrea Molaioli ancora non è stata resa nota perché è troppo presto, ma probabilmente verrà mandata in onda nel prossimo autunno. Quello che sappiamo, però, è che la serie tratterà una delle pagine più dure della storia italiana e della Capitale in formato ‘ridotto’: lo farà con 6 puntate da circa 50 minuti l’una e si concentrerà soprattutto sul lungo processo.

Il massacro del Circeo

Era il 29 settembre del 1975 quando tre ragazzi della Roma Bene, tutti di 20 anni, Angelo Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira, invitarono Rosaria Lopez e Donatella Colasanti nella villa che apparteneva alla famiglia di Ghira. Doveva essere una festa al mare, al Circeo: le due ragazze accettarono, ma lì fecero una terribile scoperta e dovettero fare i conti con violenze e torture senza precedenti.

Tre giorni dopo quel maledetto 29 settembre, Rosaria e Donatella vennero trovate in un bagagliaio di un’auto posteggiata in viale Pola a Roma: i loro corpi, nudi, erano abbracciati, avvolti in due coperte, ricoperti di sangue e con il cranio spaccato. Una delle due è deceduta dopo quelle torture, l’altra, Donatella, è ancora viva perché si è salvata fingendosi morta. Da lì partì un lungo processo, seguito in televisione. Processo che ora la serie, passo dopo passo, cercherà di ripercorrere.

Nella serie l’attrice Greta Scarano, il cast

La protagonista della serie tv ‘Circeo’ è Teresa Capogrossi, che è interpretata dall’attrice Greta Scarano. Si tratta di un personaggi di fantasia, di un avvocato che lavora per Tina Lagostena Bassi, considerata l’avvocato delle donne. Questa si batte per la riforma della legge sulla violenza sessuale e proprio nel suo studio Teresa difenderà Donatella Colasanti, la sopravvissuta del massacro. E la seguirà nella vita privata e nel lungo processo giudiziario. Le due ragazze saranno interpretate da Adalgisa Manfrida (che sarà Rosaria) e Ambrosia Caldarelli (si calerà nei panni di Donatella).