Citofonare Rai 2, anticipazioni 21 maggio 2023: chi sono gli ospiti

Arriva la puntata pomeridiana di “Citofonare Rai 2”, che andrà in onda con una puntata speciale questa domenica mattina, 21 maggio 2023. Paola Perego e Simona Ventura, per l’occasione, lasceranno a casa la parte dell’intrattenimento per fare spazio a una conduzione più seriosa della trasmissione, che per l’occasione tratterà la questione dell’allagamento in Emilia-Romagna e nelle Marche.

Puntata speciale di “Citofonare Rai 2”

A darci la buona domenica, saranno Paola Perego e Simona Ventura. Il loro programma andrà in onda alle 11.15, con la trasmissione che sarà interamente dedicata all’alluvione del Centro-Nord italiano. Nella puntata, ci saranno gli interventi degli inviati sul posto, che daranno gli aggiornamenti live sull’evoluzione del disastro ambientale che sta toccando l’Emilia-Romagna e diversi territori delle Marche. Una situazione che, almeno la trasmissione, affronterà a tempo pieno in tutto il tempo di diretta.

L’intervista a Stefano Bonaccini

Per l’occasione, Simona Ventura e Paola Perego intervisteranno il Governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Con lui affronteranno la disastrosa situazione che sta toccando la sua Regione, oltre a fare un punto sui danni riscontrati nel territorio e l’azione dei soccorsi sui punti più critici dell’area regionale per l’alluvione. Le conduttrici, inoltre, manderanno diversi appelli al fine di fare delle donazioni verso le popolazioni colpite dall’alluvione, come già stanno facendo diversi programmi della RAI.

Come si svolgerà il programma nella sua edizione speciale?

Nonostante la serietà che richiede la situazione marchigiana ed emiliana, le conduttrici della RAI proveranno a non snaturare la loro trasmissione. In tal senso, si proverà a parlare di televisione con leggerezza, anche per provare a staccare l’attenzione temporaneamente dall’immane tragedia che tocca l’Italia. È previsto infatti uno speciale sulla figura di Gigi Sabani, indimenticabile imitatore della televisione italiano, che con la sua arte ha fatto la storia tra la stessa RAI e Mediaset. Verrò intervistato suo figlio Simone per l’occasione, con le sue imitazioni riprese da Rai Teche.