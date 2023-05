Verissimo, a che ora inizia sabato 20 maggio 2023? Orario e anticipazioni puntata

Ci siamo, manca poco al classico ed imperdibile appuntamento con Verissimo! Il salotto di Silvia Toffanin è pronto ad allietare il pomeriggio dei telespettatori con tante sorprese ed emozioni! L’appuntamento è sempre su Canale 5 ma per quello che riguarda la puntata che andrà in onda domani, sabato 20 maggio, ci sarà una piccola variazione di orario. Il salotto di casa Mediaset verrà infatti anticipato di un’ora, alle 16.30 e includerà uno speciale sull’amato talent Amici! Ma chi saranno gli ospiti della puntata?

Lo speciale su Amici domani a Verissimo

L’appuntamento con Verissimo è atteso dunque per domani, sabato 20 maggio alle 15.30 su Canale 5. Al suo interno sarà dato spazio ad uno speciale di Amici, talent che quest’anno è stato vinto da Angelina Mango e Mattia Zenzola per la categoria, rispettivamente, di canto e ballo. Anche questa edizione della scuola più amata di Italia non ha mancato di fare emozionare i telespettatori che si sono poi affezionati alle vicissitudini dei ragazzi che, fino alla fine, hanno dato il tutto per tutto per di arrivare in finale. Ora, la puntata di Verissimo di domani sarà incentrata sul programma e in studio vedremo la presenza degli ex allievi che saranno pronti a svelare al pubblico a casa degli interessanti aneddoti sulla loro emozionante avventura!

La puntata di domenica 21 maggio

L’appuntamento con Silvia Toffanin torna poi anche domenica 21 maggio e questa volta al consueto orario, ovvero alle 16.30 su Canale 5! Diversi gli ospiti che si avvicenderanno in studio, pronti a raccontare un po’ di sé alla padrona di casa. Cresce dunque l’attesa per il trio de il Volo, nonché per la presenza di Filippo Bisciglia – che anche quest’anno condurrà il reality Temptation Island – e della neo coppia Nicole e Carlo, fresca della partecipazione a Uomini e Donne. Insomma, anche in questa puntata le emozioni saranno garantite!