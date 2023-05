Luca Daffrè e Alessandra di Uomini e Donne si sono già lasciati? Ultime news sulla coppia

Una scelta veloce, un percorso rapido fatto di baci e confessioni, ma Luca Daffrè, ultimo tronista di Uomini e Donne e Alessandra, la ragazza di Milano che sembrava essere riuscita a conquistarlo, si sono già lasciati. Insieme, lontano dalle telecamere, sono stati davvero poco tempo: una scelta lampo. E una storia d’amore altrettanto lampo. A confermarlo, dopo una serie di indiscrezioni, è stato proprio Daffrè, volto già noto del mondo dello spettacolo: ha partecipato come corteggiatore al programma, poi lo abbiamo visto come tentatore a Temptation Island e come naufrago all’Isola dei Famosi. Quest’anno aveva deciso di rimettersi in gioco, aveva voglia di innamorarsi: pensava di esserci riuscito, ma si sbagliava.

Perché Luca e Alessandra di Uomini e Donne si sono lasciati

“Ho aspettato che la situazione fosse definitiva, ma siccome stanno già uscendo notizie (si vede che dall’altra parte già si raccontano fiabe alle amiche invece che parlare con me, siccome stavo aspettando un confronto fino a ieri) preferisco essere io a darvi spiegazioni” – ha scritto pochi minuti fa sui social l’ex tronista. “Ci siamo scelti consapevoli di non conoscerci al 100%, ma volenterosi nel volersi scoprire e vivere fuori dalle telecamere. Ho provato a portarla nel mio mondo, ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente. Non è andata come speravamo, nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna”.

Luca Daffrè ha spiegato di essere stato se stesso, di aver fatto una scelta sentita. E di essere stato sincero dal primo momento, dal suo primo passo nello studio di Uomini e Donne. “Purtroppo – ha concluso – le cose non sempre vanno come speriamo”.

In molti già lo immaginavano

Ora è arrivata la conferma dell’ex tronista, ma molti fan già avevano intuito qualcosa. Alessandra, subito dopo la scelta, aveva pubblicato una foto con Luca e lui aveva risposto con un cuore. E niente più. E i due non erano mai apparsi insieme sui social, salvo rare eccezioni. Da parte della corteggiatrice, almeno per il momento, tutto tace: arriverà anche la sua versione dei fatti?