Clara a Sanremo 2024 con Diamanti Grezzi: testo canzone, chi è, Mare Fuori, è fidanzata?

Nuove proposte, direttamente da Sanremo giovani arriva tra i big Clara Soccini. Cresciuta sulle rive del lago di Monate, la cantante si affaccia per la prima vera volta di fronte al grande pubblico. E a Sanremo propone la sua Dimanti Grezzi. Riuscirà ad imporsi nella competizione?

Sanremo è la vetrina musicale internazionale principale nel nostro Paese e non solo. Grazie (anche) ad Amadeus il Festival ha ritrovato lo splendore di un tempo e ciò lo si deve anche alla scelta dei cantanti in gara. Una rosa di protagonisti in grado di cogliere tutto il target del pubblico, da quello più “grande” fino ai giovani come mai forse era accaduto prima d’ora. E tra gli interpreti della next gen c’è anche Clara: vediamo cosa si sa sul suo conto.

Clara Soccini: chi è la cantante in gara a Sanremo

La cantante ha vinto l’edizione 2023-2024 di Sanremo Giovani e di conseguenza ha ottenuto il pass per il palco principale del Festival. E ora la vedremo in gara tra i 30 big di quest’edizione che si preannuncia veramente da record. Insieme a lei ci saranno anche BNKR44, e i Santi Francesi, con questi ultimi che avevano già preso parte al talent X Factor. Tornando a Clara, la cantante è originaria del varesotto e in particolare avrà anche la comunità di Travedona Monate a fare il tifo per lei.

Da Mare Fuori a Sanremo

Tanto che anche l’Amministrazione Comunale ha inviato in queste ore un messaggio di supporto alla giovane artista per incoraggiarla in questo momento così importante della sua carriera. Carriera, precisiamo, anche musicale perché Clara in realtà è tutt’altro che sconosciuta al mondo dello spettacolo: lei infatti è una delle protagoniste dell’amatissima serie tv Mare Fuori, al via peraltro proprio in questi giorni con la quarta stagione sulla Rai.

Vita privata: Clara Soccini di Mare Fuori è fidanzata? Instagram

Come detto Clara Soccinini è nata a Varese. Oggi ha 25 anni e ne compirà 26 il prossimo 25 ottobre. Nonostante la sua notorietà, ottenuta proprio alla fiction Mare Fuori, della sua vita privata non sappiamo molto. Bocche cucite insomma, non si sa se al momento l’attrice/cantante sia o meno fidanzata. Clara è presente anche su Instagram con il profilo @soccins che vanta al momento più di 250mila followers.

Clara a Sanremo 2024: testo e significato di Diamanti Grezzi

Se a Sanremo Giovani 2023 Clara ha conquistato tutti la canzone “Boulevard” adesso è tempo di vederla alla prova con il suo nuovo inedito che si intitola Diamanti Grezzi. Ma qual è il significato del testo? Sicuramente si parla di amore e di una controversia storia tra due persone.

Testo completo Diamanti Grezzi

Siamo caduti più in basso come le cascate

Cercando di prendere il volo sopra queste case

Ho visto in amore persone un po’ troppo sfacciate

Ferirsi lasciandosi le ali spezzate

Dimmelo te se ti piace

Ma si spezza la corda

Ci resta poco o nulla

Ma siamo ancora a galla

Chissà perché

Siamo la prima volta

Quella che non si scorda

Quel bacio con la lingua

Che fa paura

Scendo tra 24 ore

Cerco per strada l’amore

Aspetto uno su un milione

Te lo ricordi

Cosa siamo noi

Solo diamanti grezzi

Cadono in mille pezzi

Di una storia sola

Dove andremo poi

Se corriamo a fari spenti

Non siamo più gli stessi

Non sappiamo ancora

Fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno

Corrono sopra i 300

In mezzo alle strade del centro

Non saremo mai

Quello che poi ti aspetti

Oro nei fallimenti

Solo diamanti grezzi

Cosa c’è da capire

Che forse tradire non è il modo giusto

Fa solo soffrire

Alla fine

Il mare è più bello quando non sta fermo

E ti fa sentire

Meno solo meno solo meno solo

Meno vuoto meno vuoto ma

Ma si spezza la corda

Ci resta poco o nulla

Ma siamo ancora a galla

Chissà perché

Siamo la prima volta

Quella che non si scorda

Quel bacio con la lingua

Che fa paura

Perdiamo tutto

L’amore è una sala slot

Mi gioco tutto

Da quando non ricordi più

