Clara, chi è la vincitrice di Sanremo Giovani 2023

Si è concluso ieri sera Sanremo Giovani 2023, antipasto della 74esima edizione del Festival della canzone italiana che andrà in scena tra poche settimane. A trionfare è stata Clara. Insieme a lei altri due artisti approderanno insieme ai big sull’Ariston.

Svelati i nomi dei tre artisti di Sanremo Giovani 2023 che entrano nel cast dei Big. A Sanremo 2024 vedremo Clara, che ha vinto questa edizione del concorso destinato alle nuove proposte, quindi BNKR44, e i Santi Francesi, già visti all’opera nel talent di Sky X Factor.

A decretare il risultato, dopo l’esibizione dal vivo, la Commissione musicale presieduta dal direttore artistico del Festival Amadeus, e composta dalla vicedirettrice prime time Federica Lentini, l’autore Massimo Martelli, il maestro Leonardo De Amicis.

Cosa sappiamo sulla vincitrice di Sanremo Giovani Clara Soccini

Clara Soccini ha vinto dunque l’edizione 2023 di Sanremo Giovani 2023 con la canzone “Boulevard”. Ma cosa sappiamo su di lei? Clara non è certo nuova nel mondo dello spettacolo: è infatti una delle attrici della popolarissima fiction Rai Mare Fuori. In merito al suo brano ha dichiarato all’Adnkronos: “Il brano nasce come tutti i miei brani, al pianoforte”. “‘Boulevard’ è una canzone che ho dedicato a mia mamma”, ha aggiunto. “E’ sempre stata un mio punto di riferimento – ha quindi concluso – Descrive il fatto che abbiamo molto bisogno l’uno dell’altro, nessuno è un animale solitario. Nessuno si salva da solo”.

Chi sono i cantanti di Sanremo 2024: ecco tutti i big in gara

La serata di Sanremo Giovani ha visto, inoltre, la partecipazione dei 27 Big che hanno svelato, durante la diretta, il titolo del proprio brano in gara. Il cast artistico adesso è completo. Dopo la finalissima di Sanremo Giovani i 30 “big” in gara sono pronti a “scaldare” i motori per Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio, dal Teatro Ariston di Sanremo, e in diretta su Rai 1, Rai Radio2 e RaiPlay.

Questo allora il cast completo della 74esima edizione del Festival di Sanremo: