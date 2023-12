Finale Sanremo giovani 2023: Aprilia sogna con Nausica, entrerà tra i big?

Finale Sanremo Giovani, Amadeus è pronto ad annunciare i big. Prima l’ultimo atto delle nuove proposte: Aprilia tifa Nausica.

Sanremo Giovani, la finale delle nuove proposte ci sarà stasera con Amadeus a condurre quest’anticipazione di Festival. L’atmosfera natalizia rende tutto più suggestivo per i cantanti in gara che sperano di avere un posto tra i big, Sebastiani ha detto che il panorama delle nuove proposte sarà il volano ideale per cambiare le sorti del panorama attuale italiano.

Infatti gareggiare con i grandi permetterà anche un’atmosfera diversa che somiglia a un “lancio” vero e proprio della musica che conta. Il Lazio tifa Nausica, direttamente da Aprilia: la giovane si è conquistata il favore di pubblico e critica al punto da stabilire una vera e propria connessione con gli affezionati. Il suo stile è chiaro: “Favole” – singolo che anticipa l’ultimo progetto “Balckout” è un mix fra HipHop, Soul e R&B.

Finale Sanremo Giovani 2023, Aprilia aspetta Nausica: “Favole” per continuare a sognare

Una vera e propria ventata di energia che regala anche qualche momento magico grazie alla presenza dell’arpa. Profondamente attesa dalla comunità che ha iniziato il tamtam social nella speranza di vederla trionfare: i genitori della giovane sono molto contenti e saranno i primi fan della ragazza. Apprezzabile, sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori, che abbia conservato l’umiltà degli esordi. Nausica non è una veterana, ma quasi.

“Favole” può dimostrarlo. Il sogno di Sanremo può diventare realtà: è distante solo poche ore rispetto a una carriera che potrebbe essere senza tempo. Il lieto fine passa da Amedeo Sebastiani che ha il merito di coccolare i grandi e scoprire i giovani. Lazza docet. Anche se il rapper non aveva affatto bisogno di presentazioni, Amadeus gli ha dato il giusto trampolino per arrivare al pubblico più Pop. In grado di apprezzare anche le nuove tendenze. Nausica spera possa accadere lo stesso.