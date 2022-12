Clarissa Burt: chi è, età, carriera, vita privata, Francesco Nuti, Massimo Troisi, Instagram

Clarissa Burt, attrice, modella ed esperta di comunicazione, ad oggi ha 63 anni. Diciamo da subito, ha abbandonato il cinema, ed oggi si dedica ad altro, ma il spessore culturale e mediatico la precedono in ogni dove.

Biografia: da modella al cinema

La sua prima esperienza italiana è a Milano, la città dove tutto è possibile, per iniziare la sua carriera di modella. Nei primi anni di lavoro, le pubblicità hanno segnato il suo debutto televisivo e sono il campo principale in cui ha studiato. Ma successivamente per Clarissa Burt c’è stato ben altro: infatti, per lei, sin da subito si sono aperte le porte del cinema, fino al debutto nel 1988 in Caruso Pascoski. Sarà qui che incontrerà anche Francesco Nuti. Qualche anno più tardi, nel 1990 partecipa al programma di Raffaella Carrà Ricomincio da due. Due anni dopo, invece, nel 1992 la ritroviamo al fianco di Pippo Baudo a ”Un disco per l’estate”. E ancora, nel 1996 partecipa ad Atlantam tam su Rai 1 con Fabrizio Frizzi. Un altro dato importante della suo biografia lo ricaviamo nel nuovo millennio: infatti, nel 2004 si candida alle elezioni europee con Alleanza Nazionale, ottenendo 13.000 preferenze, ma senza essere eletta. Nello stesso anno, comunque, viene nominata assessore alla cultura del comune di Ardea.

Cosa fa oggi Clarissa Burt

Che cosa fa oggi Clarissa Burt? A cosa si dedica? La donna ha abbandonato definitivamente la televisione e il mondo del cinema. Ora si dedica a tutt’altro, sebbene la sua attività sia comunque perfettamente in linea con le sue esperienze: da diversi anni, infatti, ha vestito i panni da imprenditrice e gestisce una società di media e comunicazione.

Vita privata, e quell’amore matto per Troisi

Dal 1987 al 1988 è stata legata sentimentalmente all’attore italiano di successo Francesco Nuti e successivamente anche con il mito Massimo Troisi. A Vieni da me, il programma di Caterina Balivo, recentemente ha raccontato qualcosa su questa fantastica relazione: ”Massimo Troisi era un uomo speciale, è stato l’amore della mia vita…era esattamente così come lo si vedeva. Lui amava far ridere la gente, in maniera semplice e intelligente. Non era mai scontato e non voleva certo apparire a tutti i costi”. Un amore che entra a pieno diritto nella storia contemporanea.

Instagram

Il suo account è @clarissaburt e sulla pagina ci sono tanti contenuti: vanta ben 11.500 follower.