Clarissa Marchese è incinta: l’ex Miss Italia aspetta il secondo figlio da Federico Gregucci

L’ex tronista di Uomini e Donne è incinta. Nel dating show di Maria De Filippi l’ex Miss Italia Clarissa Marchese ha conosciuto Federico Gregucci e oggi arriva la splendida notizia.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci: la storia d’amore

I due si sono incontrati nel salotto di Uomini e Donne ormai diversi anni fa e fin da subito la loro intesa è stata molto forte. Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono innamorati e hanno lasciato il programma insieme, dando il via alla loro storia d’amore.

Qualche anno dopo la coppia è convolata a nozze e pochissimi mesi dopo è arrivata la notizia della prima gravidanza di Clarissa Marchese. A marzo del 2020 l’ex Miss Italia ha dato alla luce la sua prima figlia, Arya.

L’ex Miss Italia incinta per la seconda volta

E’ di poco fa la notizia della dolce attesa di Clarissa. L’ex tronista ha annunciato su Instagram di essere di nuovo incinta. Non si conosce ancora il sesso del secondo figlio, che dovrebbe nascere in primavera.

La coppia ha condiviso su Instagram una foto insieme alla piccola Arya e poco dopo ha parlato della seconda gravidanza.

“Presto saremo in 4. La famiglia si allarga. Siamo stra stra felici – scrive Clarissa -. Diciamo che molti di voi l’avevano intuito. È stata una sorpresa per molti, ma non per tutti, però abbiamo voluto aspettare i tre mesi e di fare tutte le visite. È andato tutto bene e quindi ci sembrava il momento giusto per darvi questa bellissima notizia. Poi piano piano vi racconterò tutto, però per adesso posso spiegarvi il motivo della mia assenza di questi ultimi tre mesi”.