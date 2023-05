Classifica finale Eurovision 2023: chi vincerà?

Siamo agli sgoccioli, con stasera che definirà il vincitore dell’Eurovision 2023. La serata di stasera sembra orientata a premiare i Paesi nordici, con la cantante Loreen lanciata per la vittoria finale. Per l’artista svedese, sarebbe il secondo successo sul palco dell’Eurofestival, dopo la vittoria nel 2012 con il brano “Euphoria”. Molto dietro, invece, le possibilità per un successo di Marco Mengoni, limitato da un brano riarrangiato ma anche in lingua italiana.

Chi vincerà la finale dell’Eurovision 2023?

Dopo le prime due semifinali, sembra che l’esito della gara sia rimasto inalterato. Ancora i bookmakers vedono Loreen tra le favorite a portare a casa la vittoria finale, quotandola con 1.61 generoso. Giocarla secca, a questo punto, diventa sconveniente, considerato come non arrotonderebbe le vincite. Se dobbiamo ricercare l’anti Svezia in questa kermesse canora, forse tocca guardare alla Finlandia. Infatti, chi può insidiare la vittoria finale della cantautrice svedese è Käärijä, rapper finlandese che ha portato sul palco di Liverpool il brano “Cha Cha Cha”: per lui la quota sale a 2.75 con Leo Vegas, rendendolo l’avversario più temibile per la cantante.

La posizione di Marco Mengoni

Le quote di Marco Mengoni rimangono altissime, con un 25.00 che dimostra l’improbabile vittoria del cantante italiano alla fine. Le colpe sono molteplici, in una sfida che oggettivamente non ha mai premiato i brani in lingua italiana e che hanno reso una “piacevole eccezione” la vittoria dei Maneskin nel 2021. Per lui, la partita rischia di non esserci, in una quota troppo lontana anche da altri competitors: più quotati dell’Italia infatti risultano Paesi come Francia, Norvegia e Ucraina. Gli ucraini, giocando anche la carta del conflitto, possono ancora sperare in una seconda vittoria di fila anche quest’anno, con il brano “Heart of steel” dei Tvorchi che tiene botta sulle emittenti radiofoniche internazionali e reca più di qualche pensiero alla cantante svedese favorita per la vittoria finale.