Finale Eurovision 2023: a che ora canta Marco Mengoni stasera sabato 13 maggio 2023?

L’Italia aspetta con ansia di sentire Marco Mengoni, il vincitore del Festival di Sanremo 2023, all’Eurovision Song Contest. E l’attesa sta per terminare perché l’artista italiano si esibirà stasera sul palco dell’Arena di Liverpool, nella serata finale della kermesse canora. Per quanto Mengoni non si sia ancora esibito all’Eurovision, ha già ottenuto un grande successo di pubblico, all’Eurovision Village. Ma gli italiani restano con il fiato sospeso in attesa di stasera. Quando canterà la sua ‘Due Vite’?

Quando inizia l’Eurovision

L’Eurovision Contest inizierà alle 21 e da quell’ora inizieranno le esibizioni delle 26 canzoni in gara, solo al termine si potrà votare per decretare il vincitore dell’evento. A dare qualche notizia più dettagliata sulla scaletta e, quindi, su Mengoni è stato Gabriele Corsi, in diretta da radio Deejay, ieri, che ha annunciato: “Mengoni canterà undicesimo domani. È buono anche per la scaramanzia. Sapete chi non ha mai vinto all’Eurovision? Chi canta per secondo. Quest’anno tocca al Portogallo. Hanno una canzone molto bella, ma un po’ difficile per l’Eurovision. La Gran Bretagna invece sarà l’ultima”.

A che ora è prevista l’esibizione di Marco Mengoni

Conoscendo la sequenza di uscita e considerando che ogni esibizione dura in media tre minuti, con una presentazione allora si può supporre che Marco Mengoni faccia la sua uscita sul palco di Liverpool intorno alle 20 e 30, sicuramente non prima. Si stima che ascolteremo ‘Due Vite’ tra le 21 e 45 e le 22 e 30. Ma resta solo il risultato di un calcolo approssimativo, che può non risultare attendibile. Poi, nella fase successiva, quella della votazione, gli italiani continueranno a sostenere Marco Mengoni nella speranza che possa ottenere un altro successo. Ma si tratta di una sfida che prenderà vita solo stasera a partire dalle 21 e andrà avanti per oltre quattro ore, prima che riusciremo a sapere chi sarà il vincitore di questo Eurovision 2023.