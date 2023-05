Televoto Finale Eurovision 2023: codici e come funziona, si può votare Marco Mengoni?

Il momento tanto atteso dopo mesi di indiscrezioni e dure semifinali è arrivato: questa sera, in diretta dall’Arena di Liverpool, andrà in onda la finale dell’Eurovision Song Contest, uno degli eventi musicali più amato e seguito di sempre. E la domanda dei fan, quelli che stasera si sintonizzeranno davanti alla tv, è solo una: come fare per votare? E gli italiani potranno fare il tifo, aiutandolo con i voti, per Marco Mengoni, che salirà sul palco con il brano vincitore di Sanremo ‘Due vite’?

Come si vota alla finale dell’Eurovision 2023 e quanto costa

Come è accaduto per le semifinali, i cittadini italiani quest’anno hanno a disposizione tre modalità di voto:

via sms inviando un SMS al numero 474.475.0 con il codice dell’artista da votare da 01 a 26 con un costo di 0,50 euro per ogni voto valido

inviando un SMS al numero 474.475.0 con il codice dell’artista da votare da 01 a 26 con un costo di 0,50 euro per ogni voto valido via telefono , chiamando al numero 894.222 con il codice dell’artista che si vuole votare da 01 a 26 al costo di 0,51 euro

, chiamando al numero 894.222 con il codice dell’artista che si vuole votare da 01 a 26 al costo di 0,51 euro via app, cioè tramite l’applicazione ufficiale dell’Eurovision per iOs e Android sarà possibile dare la propria preferenza.

Solamente i cittadini residenti nei Paese che non partecipano alla competizione potranno votare dal sito ufficiale dell’evento.

Gli italiani stasera potranno votare Marco Mengoni?

Ma gli italiani potranno votare Marco Mengoni? In realtà no. I cittadini residenti in Italia hanno potuto votare nella prima semifinale di martedì 9 maggio e ora potranno farlo nella finale di stasera, sabato 13 maggio. Avete capito bene: dall’Italia si potrà votare per tutti i concorrenti, ma non per Marco Mengoni, il rappresentante italiano. Saranno i conduttori, come sempre, ad aprire ufficialmente il televoto dopo l’ultima esibizione della serata e lo chiuderanno una quarantina di minuti dopo. I voti del pubblico si andranno a sommare a quelli delle giurie nazionali dei 37 paesi, che partecipano all’evento. Chi vincerà? Non ci resta che pazientare ancora un po’ per seguire la puntata finale. Perché le emozioni non mancheranno!