A che ora inizia e a che ora finisce la finale dell’Eurovision 2023? Scaletta cantanti

Si terrà stasera la finale della 67 edizione dell’Eurovision Song Contest in programma alla Liverpool Arena. Per tutti gli appassionati della kermesse canora, l’appuntamento è per stasera, sabato 13 maggio, alle 20 e 40 su rai 1 e RaiPlay in streaming per assistere all’evento presentato da Hannah Waddingham, Alesha Dixon e Julia Sanina.

Quale sarà la scaletta della serata e quando canterà Mengoni

Per tutti coloro che stanno aspettando di conoscere l’ordine di uscita dei cantanti per sapere quando tocca al nostro ultimo vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, Marco Mengoni, sarà l’undicesima esibizione della serata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quale sarà la scaletta dei 26 artisti:

1. Austria | Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

2. Portogallo | Mimicat – Ai Coração

3. Svizzera | Remo Forrer – Watergun

4. Polonia | Blanka – Solo

5. Serbia | Luke Black – Samo Mi Se Spava

6. Francia: La Zarra – Évidemment

7. Cipro | Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

8. Spagna: Blanca Paloma – Eaea

9. Svezia | Loreen – Tattoo

10. Albania | Albina & Familja Kelmendi – Duje

11. Italia: Marco Mengoni – Due Vite

12. Estonia | Alika – Bridges

13. Finlandia | Käärijä – Cha Cha Cha

14. Repubblica Ceca | Vesna – My Sister’s Crown

15. Australia | Voyager – Promise

16. Belgio | Gustaph – Because Of You

17. Armenia | Brunette – Future Lover

18. Moldavia | Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

19. Ucraina: TVORCHI – Heart of Steel

20. Norvegia | Alessandra – Queen of Kings

21. Germania: Lord of the Lost – Blood & Glitter

22. Lituania | Monika Linkytė – Stay

23. Israele | Noa Kirel – Unicorn

24. Slovenia | Joker Out – Carpe Diem

25. Croazia | Let 3 – Mama ŠČ!

26. Regno Unito: Mae Muller – I Wrote A Song

A commentare la serata per il pubblico italiano: Mara Maionchi e Gabriele Corsi

Spetterà a Mara Maionchi e Gabriele Corsi commentare la serata per il pubblico italiano che potrà seguire la finale del contest anche su Rai radio 2 con Diletta Parlangeli, Saverio Raimondo e LaMario. La fine della puntata è prevista intorno all’1.