Classifica prima serata Sanremo 2022: risultati giuria demoscopica, giornalisti e televoto

Torna sul palco dell’Ariston Amadeus, per la sua terza volta consecutiva, e le luci in teatro si sono riaccese per il Festival di Sanremo 2022, la kermesse musicale più amata e seguita dagli italiani. Alcuni dei cantanti in gara si sono già esibiti, gli altri lo faranno domani per la seconda e imperdibile serata, poi ci sarà la prima classifica generale, la serata dei duetti il venerdì e la finale sabato, quando verrà decretato il primo vincitore. Ma cosa è successo nel corso della prima puntata del Festival? Com’è la prima classifica, che ricordiamo è parziale? Chi ha votato?

Leggi anche: Televoto Sanremo 2022, come votare le canzoni e come viene scelto il vincitore: il regolamento completo

Sanremo 2022: chi ha votato durante la prima serata di martedì 1 febbraio

Nelle prime due serate, quella di martedì 1 e di mercoledì 2 febbraio, voteranno la Giuria della carta stampata tv, giuria delle radio e quella del web: ciascuna avrà un peso di un terzo dei voti sul risultato complessivo, poi alla fine ci sarà una classifica parziale.

Classifica prima serata Sanremo 2022

Ancora troppo presto per stilare la prima classifica, ma quello che sappiamo per certo è che questa sera, in occasione della prima serata, saliranno sul palco: Achille Lauro, Ana Mena, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Giusy Ferreri, La Rappresentante di Lista, Mahmood e Blanco, Massimo Ranieri, Michele Bravi, Noemi, Rkomi e Yuman. Non appena sarà disponibile noi de Il Corriere della Città pubblicheremo i primi voti e la prima classifica con tutti i punteggi.

Articolo in aggiornamento